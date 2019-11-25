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Karadeniz'de alabora olan geminin ambarında 14 bin koyun mahsur kaldı

Karadeniz'de Romanya'dan Suudi Arabistan'a giden bir yük gemisinin alabora olması sonucu yaklaşık 14.600 koyun ambarda mahsur kaldı.

25 Kasım 2019 Pazartesi 12:26
Karadeniz'de alabora olan geminin ambarında 14 bin koyun mahsur kaldı

Köstence'de Pazar günü Midia Limanı'ndan hareket ettikten hemen sonra yan yatan Queen Hind adlı geminin Suriye ve Lübnan vatandaşları olan 21 kişilik mürettebatıyla birlikte 32 koyun da kurtarıldı.

Kurtarma ekiplerinin sözcüsü Ana-Maria Stoica, "Kurtarma operasyonu devam ediyor. Umarız, ambardaki hayvanlar hâlâ canlıdır" dedi.

Askeri birlikler, polis memurları ve dalgıçların da katıldığı kurtarma çalışmalarında Palau bandıralı geminin doğrultularak limana çekilmesi amaçlanıyor.

'Gemi geçen yıl da arızalanmıştı ve aşırı yüklüydü'

Romanya Canlı Hayvan Yetiştiricileri ve İhracatçıları Birliği (Acebop) olayla ilgili soruşturma başlatılmasını istedi.

Acebop Başkanı Mary Pana, "Facia hepimizi şoke etti. Hayvanlarımızı uzun mesafe yolculuklarda canlı tutamıyorsak ihracatını tamamen yasaklamalıyız" dedi.

Animals International adlı hayvan hakları örgütünden Gabriel Paun, geminin aşırı yüklü olduğunu öne sürdü. Paun AFP ajansına Queen Hind'de geçen Aralık'ta da motor arızası yaşandığını söyledi.

AB'ye 2007'de katılan Romanya birliğin en yoksul ülkelerinden biri. AB içinde İngiltere ve İspanya'nın ardından en büyük üçüncü koyun yetiştiricisi ülke olan Romanya, koyun ihracatında ise birinci sırada.

'Ölüm gemileri'

Hayvan hakları savunucuları, Romanya'da koyun taşıyan gemileri, "Ölüm gemileri" olarak tanımlıyor. Bu kuruluşlar, özellikle yaz aylarında hayvanların aşırı sıcaktan telef olma riskiyle karşı karşıya kaldıklarına dikkat çekiyor. Midia Limanı'ndan her yıl ortalama 100 canlı hayvan gemisi kalkıyor.

2017'de dönemin Avrupa Birliği Komisyonu'nun sağlık ve gıda güvenliğinden sorumlu üyesi Vytenis Andriukaitis, hayvanların can güvenliği endişesiyle Bükreş'in Körfez'e 70 bin koyun sevkiyatını durdurmasını talep etmiş, Romanya'nın uygulamaları konusunda komisyonun soruşturma başlatmasını istemişti.

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