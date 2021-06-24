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Karadeniz'deki gerilim: Moskova, İngiliz büyükelçiyi Bakanlığa çağırdı

İngiltere’nin Moskova Büyükelçisi Deborah Bronnert, Karadeniz'de İngiliz savaş gemisiyle Rus donanması arasında yaşanan gerilimin ardından Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

24 Haziran 2021 Perşembe 16:23
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Karadeniz'deki gerilim: Moskova, İngiliz büyükelçiyi Bakanlığa çağırdı

Rusya’nın, İngiltere'ye ait savaş gemisi HMS Defender'ın, Kırım'ın güneybatısında kara sularını ihlal ettiği iddiasının ardından iki ülke arasında tansiyon iyice yükseldi.

Dün gelen karşılıklı açıklamaların ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiliz Büyükelçi Bronnert'ı çağırarak izahat istedi.

Büyükelçiye, ''Rus kara sularına'' girerken izin istenmesi gerekliliği aktarıldı.

Kremlin: Bilinçli ve hazırlıklı bir provokasyon

Kremlin de Karadeniz'de bir daha Kırım konusunda provokasyon yapılmaması için Batı ülkelerini uyardı. Söz konusu girişimler "kabul edilemez ve uluslararası hukuka aykırı" olarak nitelendirildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov,  "İngiliz gemisinin provokasyon yaptığını düşünüyoruz. Ayrıca bunun bilinçli ve hazırlıklı bir provokasyon olduğunu üzülerek belirtmek isteriz." diye konuştu. 

Boris Johnson'dan ''Kırım'' vurgusu

İngiltere Başbakanı Boris Johson ise konuya ilişkin açıklamasında, ''Uluslararası suları kullanmanın tamamen uygun olduğunu düşünüyorum.'' ifadesini kullandı.

Johnson, ''Önemli olan nokta, Rusya'nın Kırım'ı ilhakını tanımamamızdır.'' dedi.

Boris Johnson'ın sözcüsü ise, ''Rusya ile farklı bir ilişkiye açığız ancak bunun gerçekleşmesi için Rusya'nın farklı bir yol seçmesi gerekiyor.'' diye konuştu.

Rus bakan yardımcısı: Bir dahaki sefere vururuz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da “Sonuçları ağır olur. Bir dahaki sefere sadece uyarmakla kalmaz, hedefi de vururuz. Bizi dayanıklılık konusunda test etmeye kalkanlar büyük risk alıyor” açıklamasında bulundu.

Ryabkov, sınırları yakınında ABD, İngiltere ve diğer NATO ülkelerinin artan faaliyetlerinden duyulan endişeyi dile getirdi, bu tür operasyonları kınadı.

Moskova, İngiliz donanmasına ait HMS Defender'ın kara sularını ihlal ettiğini ve uyarı ateşi açıldığını duyurmuştu. Londra ise, geminin Ukrayna kara sularında seyrettiğini açıklamıştı.

Son Güncelleme: 24.06.2021 16:34
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