Karakola saldırı: 5 polis öldü!

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Gazne vilayetinin Karabağ ilçesindeki karakola gerçekleştirdiği saldırı sonucu 5 polis hayatını kaybetti.

Emniyet yetkililerinden yapılan açıklamada, militanların, Karabağ'daki polis karakoluna saldırı düzenlediği bildirildi.

Saldırıda 5 polisin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, 8 güvenlik görevlisinin de yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, destek gücünün bölgeye ulaşmasıyla militanların geri çekildiği kaydedildi.

Saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiği aktarıldı.

Taliban tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 7 polisin öldüğünü ileri sürüldü.