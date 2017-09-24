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Karakola saldırı: 5 polis öldü!

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Gazne vilayetinin Karabağ ilçesindeki karakola gerçekleştirdiği saldırı sonucu 5 polis hayatını kaybetti.

24 Eylül 2017 Pazar 17:31
Karakola saldırı: 5 polis öldü!

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Gazne vilayetinin Karabağ ilçesindeki karakola gerçekleştirdiği saldırı sonucu 5 polis hayatını kaybetti.

Emniyet yetkililerinden yapılan açıklamada, militanların, Karabağ'daki polis karakoluna saldırı düzenlediği bildirildi.

Saldırıda 5 polisin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, 8 güvenlik görevlisinin de yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, destek gücünün bölgeye ulaşmasıyla militanların geri çekildiği kaydedildi.

Saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiği aktarıldı.
Taliban tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 7 polisin öldüğünü ileri sürüldü.

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