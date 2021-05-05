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Karantina uygulamasından kaçınmak için Türkiye üzerinden uçuş yapılıyor

Türkiye, 39 ülkenin yer aldığı listede bulunmuyor.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 23:08
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Karantina uygulamasından kaçınmak için Türkiye üzerinden uçuş yapılıyor

İngiltere'nin koronavirüs önlemleri kapsamında 'kırmızı liste'ye aldığı vaka sayısı yüksek ülkelerden seyahat edenler, otelde karantina uygulamasından kaçınmak için Türkiye üzerinden uçuş yapıyor.

Türkiye, 39 ülkenin yer aldığı listede bulunmuyor.

Bu ülkelerden İngiltere'ye gidecek yolcular, İngiltere'de otelde karantina için ödeyecekleri kişi başına 1750 sterlin masraftan kaçınmak için önce İstanbul'daki bir otelde konaklıyor ve uçuşuna oradan devam ediyor.

İstanbul'dan gelen yolcuların ise İngiltere'ye varışlarında evde karantina olması gerekiyor.

Yolcular, listede olmayan herhangi bir ülkeden İngiltere'ye döndükten sonra 10 gün evde karantinada kaldıkları sürece hükümetin Covid önlemlerini ihlal etmiş olmuyor.

Yurtdışından Türkiye'ye giriş yapan yolcuların son 72 saatte yaptırdıkları negatif PCR testi sonucunu ibraz etmeleri gerekiyor. Ülkeden ayrılırken de test yaptırılması gerekiyor.

Yabancı turistler ülkedeki kapanma uygulamalarından muaf tutuluyor.

Anahtar Kelimeler:
Karantina
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