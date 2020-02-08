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Karantinada olan yolcu gemisinde corona virüsü sayısı 64'e çıktı

08 Şubat 2020 Cumartesi 10:26
Karantinada olan yolcu gemisinde corona virüsü sayısı 64'e çıktı
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Japonya’da Corona virüsü nedeniyle karantina altına alınan gemideki 3 kişide daha virüs tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısı 89'a yükseldi.

Corona virüsünün Japonya’daki adresi olarak gündeme gelen karantina altındaki yolcu gemisinden bugün de kötü haber geldi.

Dün 41 yolcuda daha virüs tespit edilmesiyle 61'e yükselen vaka sayısıyla bir kez daha dünya kamuoyunun gündemine oturan gemide, bugün de 3 yolcunun enfekte olduğu anlaşıldı. Böylece gemideki vaka sayısı 64 olurken, Japonya genelindeki vaka sayısı da 89'a yükseldi.

Sağlık otoriteleri, son tespit edilen hastaların sağlık kuruluşlarına sevkinin gerçekleştirildiğini açıklarken, tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Yokohama Limanı’ndaki karantinaya alınan gemide 3 bin 711 kişinin bulunduğu belirtiliyor. 

GEMİDEKİ SALGIN DURDURULAMIYOR

Hong Konglu bir kişinin gemiyi terk etmesinin ardından Corona virüsü taşıdığının tespit edilmesi nedeniyle tedbir amaçlı karantinaya alınan gemide, ilk etapta 20 kişide, dün de 41 kişide virüs saptandığı açıklanmıştı. Bugün rapor edilen 3 yeni vaka, gemideki hasta sayısını 64'e çıkarırken, Japonya'daki toplam vaka da 89'a yükselmişti. Resmi açıklamaya göre 19 Şubat'a dek sürmesi beklenen karantinanın ise uzatılabileceği ifade ediliyor.

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KarantinaYolcu GemisiCorona VirüsüHaber
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