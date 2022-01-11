Karasal ortamda yönlerini buldukları ve gezebildikleri keşfedildi

İsrailli araştırmacılar, balıkları araba kullanmak için eğittikten sonra, onların karada gezinme yeteneğine sahip olduğunu keşfetti.

Ben-Gurion Üniversitesi'ndeki bilim insanları, balıkların sürebilmesi için bir FOV (Fish Operated Vehicle) geliştirdi. Robotik araba, aracın zemin konumu ve monte edilmiş bir su tankının içindeki balığın bulunduğu yer hakkında veri toplamak için darbeli lazer ışığı kullanan bir uzaktan algılama teknolojisi olan LİDAR ile donatıldı.

ARAÇ KULLANMAYI ÖĞRENMELERİ UZUN SÜRMÜYOR

Science Direct adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmanın yazarlarından Shachar Givon, "Şaşırtıcı bir şekilde, balığın aracı kullanmayı öğrenmesi uzun sürmüyor. İlk başta kafaları karışıyor. Ama kendi hareketleri ile FOV’un hareketleri arasında aralarında bir ilişki olduğunu çok çabuk fark ediyorlar” dedi.

Bununla birlikte araştırmaya, her biri yaklaşık 10 sürüş dersi alan altı Japon balığı katıldı. Balıklar, araştırmacılar tarafından belirlenen bir hedefe ulaştığında, mamayla ödüllendirildi.

"BAZILAR DAHA İYİ SÜRÜCÜ"

Biyoloji profesörü ve sinirbilimci Ronen Segev, bazı Japon balıklarının diğerlerinden daha iyi sürücü olduğunu belirterek, "Aracı mükemmel bir şekilde kontrol edebilen çok iyi balıklar vardı. Ancaki sürüş konusunda daha az yetkin olan vasat balıklar da gördük” dedi.

Diğer taraftan, bilim insanları bir balığın, doğal su ortamının dışında gezinmek için bilişsel yeteneğe sahip olduğunun anlaşılmasının, hayvanların temel navigasyon becerilerine ilişkin bilimsel bilgileri genişleteceğini vurguladı.

"DÜNYADAKİ TEK AKILLI CANLI İNSANLAR DEĞİL"

Segev, "Biz insanlar kendimizi çok özel görüyoruz ve çoğumuz balıkların ilkel canlılar olduğunu düşünüyoruz. Bu doğru değil. Bizden başka çok önemli ve çok akıllı canlılar da var” dedi.

KENDİ BAŞINA GEZİNTİYE ÇIKTI

Bir bilgisayar bilimcisi ve sinirbilim araştırmacısı olan çalışmanın ortak yazarı Ohad Ben-Shahar ise balıkların belirlenen hedeflere ulaşmasının yanı sıra, binada gezintiye çıktıklarını ekledi. Ben-Shahar, “Bir Japon balığının tüm binada kontrolümüz olmadan gezinti yapmasına izin verdik ve etrafı keşfetmeye başladığını gördük. Koridorlardan birine girdi ve gizlice kaçmaya başladı” dedi.

Öte yandan çalışmaya dahil olmayan ABD’de Richmond Üniversitesi’nden davranışsal sinirbilimci Kelly Lambert, balıkların sürüş yeteneğinin kendisini tamamen şaşırtmadığını söyledi.

Kendi çalışmasında, farelere oyuncak araba sürmeyi öğreten Lambert, “Japon balıklarına karasal arazilerde gezinmeyi öğretmek, hayvan sürüş deneylerini bir sonraki seviyeye taşıyor. Sudan çıkmış balık fikrini sevdim” değerlendirmesinde bulundu.

NTV