Karate ustasından sıra dışı rekor

Göğsünün üzerinden tam bin 222 motosiklet geçti.

Böylece 2009'da öğretmeninin 1001 motosikletle kırdığı rekoru geliştirmiş olan Pradeep Babu, ‘‘Amacım rekor kırmak değil, ustam gibi öğrencilerimi teşvik etmek’’ diyor.