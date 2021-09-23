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Karayip adasından Covid-19 önlemi: Yılda 607 bin kazanmayan giremez

Kuzey Amerika'da Birleşik Krallık'a bağlı bir ada olan Montserrat, corona virüs ile mücadele ve turizm gelirinin azalmaması için ülkeye seyahat edecek kişileri gelir seviyesine bakarak alıyor. Nisan ayından bu yana sadece yılda 70 bin dolar (607 bin TL) kazananlar ve iki aylık tatil ücretini karşılayabilenler adaya alınırken, bugüne kadar yedi aileden sadece 21 kişinin hükümetin seçici kriterlerini karşıladığı açıklandı.

23 Eylül 2021 Perşembe 17:43
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Karayip adasından Covid-19 önlemi: Yılda 607 bin kazanmayan giremez

Kuzey Amerika'nın Antiller bölgesinde Birleşik Krallık'a bağlı 5 bin nüfuslu Montserrat adası, corona virüs ile mücadele ve turizm gelirini korumak amacıyla kapılarını sadece zengin kişilere açıyor.

Siyah kumlu plajları ve eşsiz doğasıyla turistlerin ilgisini çeken Karayip adasına giriş yapmak için yılda 70 bin dolar (607 bin TL) kazanıyor olmak gerekiyor.

Nisan ayından bu yana hem turizm gelirini korumak hem de corona virüsü adanın dışında tutmak için ada, sadece yüksek gelir kriterini karşılayan ve en az iki aylık tatil yapacak kişileri alıyor.

New York Times, Nisan ayından bu yana sadece yedi zengin aileden 21 kişinin hükümetin seçici kriterlerini karşıladığını aktarırken, ada yönetiminin uyguladığı yüksek gelir kriteri sonrasında, turistlerin dünyayı saran corona virüsten en az etkilenen bölgede tatil yaptıklarının altını çizdi.

Büyüklüğü İspanya’nın önemli tatil bölgelerinden Barcelona ile aynı olmasına karşın nüfusu şehrin binde 1’inden daha az olan adada, pandeminin başından bu yana sadece 33 Covid-19 vakası ve 1 can kaybı kaydedildi.

Montserrat’ta herhangi bir corona virüs önlemi alınmazken bölgeye tatile giden 21 kişiden biri, New York Times'a, “Pandeminin başlangıcına doğru, ‘Dünyada bu çılgınlıkların hiçbiriyle uğraşmayan yerler var mı diye merak ediyorum' dedim. Daha sonra buraya geldiğimde gördüm ki, buradaki volkan dışında sizi öldürebilecek hiçbir şey yok” diye konuştu.

Adada bulunan Soufriere Hills yanardağı en son 1995 yılında patladı ve faaliyetlerini günlük bir uyarı sistemi izlemeye devam ediyor.

Turistlerin Montserrat halkı için bir tehdit oluşturmadığından emin olmak için, aşılı ve aşısız gezginlerin adaya vardıklarında iki hafta karantinaya girmeleri ve Covid-19 testi yaptırmaları gerekiyor.

Yaklaşık 5 bin kişilik nüfusunun dörtte birinden daha azı aşılanan adada meydana gelebilecek bir corona virüs dalgasının yıkıcı etkilere sahip olabileceğinin altı çizilirken, ülkede geçtiğimiz hafta hepsi karantinada olan 5 yeni corona virüs vakası kaydedildi.

Ada yönetimi ise katı giriş kurallarını 1 Ekim itibarıyla tüm aşılı turistler için gevşeteceğini açıkladı.

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Karayip Adası
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