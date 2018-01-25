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Kardeşlerini mumyalayıp yıllarca evinde sakladı

Rusya’nın Moskova bölgesinde 77 yaşındaki bir kadının yıllar önce ölen erkek ve kız kardeşini mumyalayıp dairesinde sakladığı ortaya çıktı.

25 Ocak 2018 Perşembe 12:59
Kardeşlerini mumyalayıp yıllarca evinde sakladı
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Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova bölgesindeki Podolsk kasabasında tüyler ürpertici bir olayı açığa çıkardı. 77 yaşındaki bir kadının evinde battaniyeye sarılı iki mumya bulundu. 

CENAZE PARASI OLMADIĞI İÇİN

Yetkililere 'mumya'ların 8-9 yıl önce ölen erkek ve kız kardeşleri olduğunu belirten yaşlı kadın, cenaze masraflarını ödeyecek parası olmadığını, bu nedenle de cesetleri evinde saklamaktan başka şansı olmadığını söyledi.

Yaşlı kadının akıl hastanesine kaldırıldığı aktarıldı.

Uzmanlarsa mumyalanan kişilerin ölüm nedeni ve tarihini belirlemeye yönelik incelemeler gerçekleştiriyor.

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