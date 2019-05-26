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Karın ağrısıyla doktora gitti… Midesinden çıkanlar şok etti!

Hindistan’da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 35 yaşındaki akıl hastası bir adamın karnından kaşık, kapı kilidi, tornavida ve diş fırçası çıkarıldı.

26 Mayıs 2019 Pazar 07:26
Karın ağrısıyla doktora gitti… Midesinden çıkanlar şok etti!
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Yerel medyada yer alan haberlere göre, Hindistan'ın Himachal Pradesh eyaletinin Mandi bölgesinde ikamet etmekte olan Karan Sen isimli 35 yaşındaki adam, ‘karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye gitti.

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Karan Sen, bir doktor tarafından yapılan muayene sonrası karnında ‘kist' olduğu düşünülerek ameliyata alındı. Doktorun ameliyat sırasında adamın karnında bir tornavida bulmasından sonra, 35 yaşındaki adam New Chowk kentindeki Shri Lal Bahadur Shastri Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Burada yapılan muayenede X-Ray ve röntgen sonuçları adamın karnında birkaç yabancı maddenin bulunduğunu gösterdi. Bunun üzerine burada tekrar ameliyata alından adamın karnından 8 kaşık, 2 tornavida, 2 diş fırçası, bir mutfak bıçağı ve bir kapı kilidi çıkarıldı.

Ameliyat sonrası açıklamada bulunan hastane cerrahları ise operasyonun yaklaşık dört saat sürdüğünü ve adamın hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

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Delifisenk 2019-05-28 17:20:41

Delilersadeicerdedegil

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