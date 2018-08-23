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Karısını öldürüp 3 ay buzdolabında saklayan kocaya idam!

Kan donduran cinayetin ardından karısının parasıyla başka bir kadını tatile çıkaran adam, ölüm cezasına mahkum edildi

23 Ağustos 2018 Perşembe 15:58
Karısını öldürüp 3 ay buzdolabında saklayan kocaya idam!

Çin'de mahkeme karısını öldürüp 3 ay buzdolabında saklayan Zhu Xiaodong isimli Çinli kocaya idam cezası verdi.

31 yaşındaki Çinli adamın karısını boğarak öldürdüğü, ardından battaniyeye sararak evlerinin balkonundaki dondurucuda sakladığı ortaya çıktı.

Zhu, tartışma sonrası öldürdüğü karısının parasıyla başka bir kadını tatile çıkardı.

Zanlının karısının sosyal medya hesaplarını kullanarak öldüğünün anlaşılmasını engellediği anlaşıldı.

Cinayetin duyulmasından tedirgin olan zanlının polise giderek teslim olduğu kaydedildi.

Olayın ortaya çıkmasıyla kurbanın ailesi de kocanın ölüm cezasına mahkum edilmesini talep etti.

Mahkeme işlediği cinayetten pişmanlık duymadığı belirtilen Zhu Xiaodong'a idam cezası verdi.

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