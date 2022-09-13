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Karısının rızasını aldığını söyleyen Hintli adam transseksüel bir kadınla evlendi

Hindistan’ın Oshisha şehrinin Kalahandi bölgesinde yaşayan ismi açıklanmayan 32 yaşındaki bir adam karısının ikinci evliliğini kabul ettiğini dile getirerek ülkede gündem oldu. Dilencilik yaptığı sırada transseksüel bir kadınla tanıştığını ve ona ilk görüşte aşık olduğunu dile getiren adam ikinci evliliğinin sorun olmadığını ve eşleriyle birlikte aynı evde mutluluk içinde yaşadıklarını ifade etti.

13 Eylül 2022 Salı 15:30
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Karısının rızasını aldığını söyleyen Hintli adam transseksüel bir kadınla evlendi


Hindistan’ın Oshisha şehrinin Kalahandi bölgesindeki Narla’daki bir tapınak ilginç bir düğün törenine sahne oldu. 2 yaşındaki bir oğlu bulunan 32 yaşındaki ismi açıklanmayan bir adam geçen yıl Rayagada semtindeki Ambadola sokaklarında dilenirken transseksüel bir kadınla tanıştı. Kadına ilk görüşte aşık olduğunu dile getiren adam kısa sürede cep telefonu numarasını aldı ve iletişim kurmaya başladı. İkilinin arasındaki ilişki devam ederken adamın karısı durumdan şüphelendi ve kocasıyla yüzleşmek istedi. Adam kendisiyle yüzleşirken trans kadınla ilişkisi olduğunu kabul etti ve karısına ilişki konusunda ciddi olduğunu söyledi. Karısı, trans kadını ailesine kabul etmeyi ve ikilinin evlenmesini onayladığını belirtti.

KÜÇÜK BİR TÖREN YAPILDI

Karısının onayını aldıktan sonra, adam transseksüel kadınla evliliğini Narla'daki bir tapınakta transseksüel topluluğun üyeleri de dahil olmak üzere sınırlı sayıda misafirin huzurunda küçük bir törenle kutladı.

Orissa Yüksek Mahkemesi'nin kıdemli avukatı Srinivas Mohanty, India Today'e, Hindu bir ailede bir kadın veya bir transseksüel ile ikinci evliliğe Hindistan Yasasına göre izin verilmediğini söyledi. Mohanty, "İkinci bir evlilik gerçekleşirse, geçersizdir ve Hindistan yasalarına göre cezai işlem yapılabilir" dedi.

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