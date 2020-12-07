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Kasım ayı sıcaklık rekoru 2020'de kırıldı

Kopernik İklim Değişikliği Servisi'nin araştırmacıları 2020 Kasım ayının ölçülen en sıcak kasım ayı olduğunu duyurdu. 2016 ve 2019'la beraber son beş yılda üçüncü kez en sıcak kasım rekoru değişmiş oldu.

07 Aralık 2020 Pazartesi 10:36
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Kasım ayı sıcaklık rekoru 2020'de kırıldı

Küresel ısınmanın etkileri her geçen yıl daha net görülüyor. 

Avrupa Birliği tarafından kurulan Kopernik İklim Değişikliği Servisi araştırmacıları yeni bir açıklama yaptı.

Bilim insanları 2020 yılının kasım ayının şimdiye kadar ölçülen en sıcak kasım ayı rekorunu kıldığını ortaya koydu.

En sıcak kasım rekoru daha önce 2016 ve 2019 yıllarında değişmişti. 2019'un ardından 2020 yılının kasım ayında rekor kırılmış oldu.

Başka bir ifadeyle son beş yılda üçüncü kez rekor geldi.

Kopernik İklim Değişikliği Servisi araştırmacıları 2020'de kasım ayı sıcaklık ortalamasının 1981 ve 2010 yılları arasındaki ortalamadan 0.8 santigrat derece daha fazla olduğunu belirtti.

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