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Kasım Süleymani’nin öldürülmesiyle ilgili Ruhani’den ilk açıklama

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “Süleymani’nin şehadeti, ABD’nin yayılmacılığı karşısındaki direnişinde İran’ı daha kararlı kılacak” dedi.

03 Ocak 2020 Cuma 10:19
Kasım Süleymani’nin öldürülmesiyle ilgili Ruhani’den ilk açıklama

İran devlet televizyonuna konuşan Ruhani, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesine ilişkin, “Süleymani’nin şehadeti, ABD’nin yayılmacılığı karşısındaki direnişinde İran’ı daha kararlı kılacak. Şüphe yok ki İran ve özgürlük arayışındaki diğer ülkeler, bunun intikamını alacak.” ifadelerini kullandı.

Irak devlet televizyonunun haberinde, “Haşdi Şabi basın kaynaklarına göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, Bağdat’ta havalimanı yolunda araçlarına yönelik saldırıda öldürüldü.” ifadelerine yer verildi.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, “ABD ordusu, Başkan’ın talimatı ile, ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanınan İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü’nün Komutanı Kasım Süleymani’yi öldürerek (bölgedeki) ABD personelini korumak için kararlı ve savunma amaçlı bir adım atmıştır” ifadeleri kullanıldı.

İran lideri Ali Hamaney, Süleymani’nin öldürülmesine ilişkin, “Onun gidişiyle onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor” dedi.

(BRT/AA)

Anahtar Kelimeler:
Kasım Süleymani’
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