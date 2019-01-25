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Kasırga sonrası bir tropikal şehir değil, Antalya!

25 Ocak 2019 Cuma 11:08
Kasırga sonrası bir tropikal şehir değil, Antalya!

Antalya'da meydana gelen fırtına Kumluca'da büyük bir felakete neden oldu. Hortum nedeniyle araçlar uçtu, seralar yıkıldı. Bir gün sonra Antalya'dan gelen fotoğraflar tropikal bölgelerde felaket atlatan şehirleri hatırlattı. 

Yaşanan fırtınanın boyutları ortaya çıkıyor. Antalya’da etkili olan kuvvetli fırtına ve yağış nedeniyle, Kemer ilçesi Devlet Hastanesi ve çevresinde oluşan hasar havadan görüntülendi.


Kumluca'nın Kum Mahallesi Cam Kırığı mevkiinde ise hortum nedeniyle yüzlerce sera yıkıldı. Müstakil evlerin çatıları uçtu.

Özellikle, domates ve biber ürünleri yıkılan seraların altında kaldı. Çiftçiler ise hortumun ardından seralarının başına koştu. Bir hayli üzgün olduğu gözlemlenen çiftçileri arkadaşları telkin etti.

Antalya'nın Finike ve Kumluca ilçesinde oluşan hortumda birçok tarım arazisi ve sera zarar gördü.

Özellikle, domates ve biber ürünleri yıkılan seraların altında kaldı. Çiftçiler ise hortumun ardından seralarının başına koştu. Bir hayli üzgün olduğu gözlemlenen çiftçileri arkadaşları telkin etti.

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KAMPTA MAHSUR KALAN ÖĞRENCİLER KURTARILDI

Kemer’e, 20 Ocak’ta kamp için gelen 42 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencisi, Soğütcuması mevkisinde şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle mahsur kaldı.


Jandarmayı arayan öğrenciler, yardım istedi. İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel ve ekibi, ilçedeki off-road kulübü üyelerinin yardımıyla öğrencileri kurtardı. Arslanbucak Mahallesi’ne getirilen öğrencilere, Belediye Hizmet Binası’nda yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

STADYUMUN ÇATISI YIKILDI

Stadyumun çatısı fırtınanın etkisiyle çöktü ve büyük maddi hasara sebep oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Kasırga
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