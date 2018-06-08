Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
96934
ALTIN
189.296
DOLAR
4.5249
STERLİN
6.0700
EURO
5.3237
Meyveleri abartmadan yiyin!
Meyveleri abartmadan yiyin!
Fransız talihli 2 yılda 2’nci kez 1 milyon Euro kazandı!
2 yılda 2’nci kez 1...
10 milyon bakteri ile beraber uyuyoruz!
10 milyon bakteri ile beraber...
Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2 besin!
Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2...
Bu sorun 4 mevsim terletiyor!
Bu sorun 4 mevsim terletiyor!
banner34

Kasırganın ardından açlık vurdu!

Kasırganın vurduğu Sokotra Adası'nda açlık tehlikesi alarmı verildi..

08 Haziran 2018 Cuma 11:07
Kasırganın ardından açlık vurdu!

Birleşmiş Milletler (BM), geçen ay Sokotra Adası'nı etkisi altına alan Mekunu kasırgasının ardından ada sakinlerinin "açlık" tehlikesiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.

Yemen'deki BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mekunu kasırgasının ardından ada sakinlerinin ihtiyaçlarının değerlendirilmesi için insani yardım kuruluşlarıyla birlikte geçen hafta adaya bir ziyaret düzenlendiği kaydedildi. 

Yardım kuruluşlarıyla iş birliği içinde hazırlanan ortak raporda, "Kasırga sonrası gıda stoklarında meydana gelen açığın kapatılması çerçevesinde acil ihtiyaçlar karşılanmazsa Sokotra Adası sakinleri açlık riskinin artması tehlikesiyle karşı karşıya." ifadesine yer verildi. 

banner39
Gıda malzemesi yüklü 7 geminin kasırga nedeniyle battığının aktarıldığı raporda, şiddetli rüzgar nedeniyle gelecek birkaç hafta adaya gemiyle ulaşımın mümkün olmadığı, ancak hava yoluyla ulaşılabileceği kaydedildi. 

Raporda ayrıca adada şu anda un, buğday ve şeker stoğunun boş olduğu sadece az miktarda pirinç bulunduğu belirtildi.

Bölge yetkililerinin açıklamalarına da yer verilen raporda, kaynaklar seferber edilmezse adada bir açlık krizinin patlak verebileceği vurgulanarak, "Ada sakinlerinin yüzde 90'ı gıda stoklarını kaybetmiş durumda." denildi. 

Mekunu kasırgası, mayıs ayının sonunda, Yemen'in Sokotra Adası ile Mehra, Hadramut, Şebve, Ebyen ve Aden kentlerinin ardından Umman'ın güney bölgelerini de vurmuştu. 

Can kaybının yanı sıra altyapı, yol ve yaşam alanlarında ciddi hasara yol açan kasırga nedeniyle Yemen hükümeti, Sokotra Adası'nı, "felaket bölgesi" ilan etmişti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hawaii'de lavlar 600'den fazla evi kül etti
Hawaii'de lavlar 600'den fazla evi kül etti
Kilauea Volkanı 600 evi yok etti
Kilauea Volkanı 600 evi yok etti
Yaşamını yitirenlerin sayısı 109'a çıktı
Yaşamını yitirenlerin sayısı 109'a çıktı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim