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Kasırganın vurduğu ABD'de dev timsahlar sokaklarda

Amerika Birleşik Devletleri'ni Sally kasırgası vurdu. Fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, sokaklar göle döndü. Alabama’nın Gulf Shores şehrinde dev bir timsah amatör kamera tarafından sokakta görüntülendi.

19 Eylül 2020 Cumartesi 13:01
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Kasırganın vurduğu ABD'de dev timsahlar sokaklarda

Sally Kasırgası, Amerika Birleşik Devletleri'nin güney eyaletlerinin kıyı bölgeleri etkisi altına aldı. Alabama, Georgia ve Florida'da 465 bin ev ve iş yerine elektrik verilemedi. 

Uydu görüntüleri, kasırganın şiddetini gözler önüne serdi. Bir uydu şirketi, Alabama'daki Gulf Shores ve Fort Morgan Yarımadası'ndaki fırtınadan etkilenen bölgelerin, önce ve sonra olmak üzere karşılaştırmalı görüntülerini yayınladı.

Alabama’nın Gulf Shores şehrinde dev bir timsah amatör kamera tarafından sokakta görüntülendi. 

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