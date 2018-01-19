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Katalan lider Katalonya'yı Belçika'dan yönetmek istiyor

Katalonya Özerk Yönetimi'nin görevden alınan başkanı Carles Puigdemont, bölgeyi, kaçtığı Belçika'dan yönetebileceğini, bunun için gerekli teknolojinin bulunduğunu söyledi.

19 Ocak 2018 Cuma 18:22
Katalan lider Katalonya'yı Belçika'dan yönetmek istiyor
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Katalonya Özerk Yönetimi'nin görevden alınan başkanı Carles Puigdemont, Radyo Catalunya'ya verdiği demecinde, önünde iki seçenek bulunduğunu, ya hapse gireceğini ya da güven içinde ve özgürce yoluna devam edeceğini belirtti. 21 Aralık'ta yeniden seçildiğini hatırlatan Puigdemont, "Başkan olmaya ehil bir parlamenterim." dedi. 

"Devlete karşı isyan ve başkaldırma", "ayaklanma" ve "kamu malını kötüye kullanmakla" suçlanan Puigdemont, bölgeyi kaçtığı Belçika'dan yönetebileceğini savunarak "Bugünlerde büyük işletmeler, akademik ve araştırma projeleri, esasen yeni teknolojiler kullanılarak yönetiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Puigdemont, tek taraflı bağımsızlık girişimlerime devam edip etmeyeceği konusunda ise net ifadeler kullanmadı.

Ayrılıkçı partiler, 21 Aralık seçimlerinde hükümet kurma çoğunluğuna ulaşarak tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası görevden alınan Puigdemont'un yeniden başkan olması konusunda anlaşmaya vardı.

Bu partiler, ülkeye dönmesi durumunda tutuklanacak olan Puigdemont'un video konferans yoluyla yemin ederek yeniden başkan olmasını istiyor ancak İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, bunun mümkün olmadığı görüşünde. 

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