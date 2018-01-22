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Katalan Lider Puigdemont Danimarka’da

Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, Belçika'dan Danimarka'ya geçti.

22 Ocak 2018 Pazartesi 18:14
Katalan Lider Puigdemont Danimarka’da
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Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, Belçika'dan Danimarka'ya geçti.

Puigdemont, Kopenhag Havalimanı’nda Katalan Ulusal Meclisi (ANC) örgütü Danimarka Sözcüsü Carlos Villaro Lassen tarafından karşılandı. 

Basının yoğun ilgi gösterdiği Carles Puigdemont, havalimanından açıklama yapmadan ayrıldı.

Puigdemont, Ekim 2017'de kaçtığı Belçika'dan ilk defa başka bir ülkeye geçmiş oldu.

Kopenhag Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde düzenlenen “Katalonya ve Avrupa Demokrasi Konusunda Yol Ayrımında” adlı bir tartışmaya katılacak olan Carles Puigdemont, yarın ise Danimarka Parlamentosundan bazı milletvekilleriyle görüşecek. 

Kopenhag Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Bölüm Başkanı Mikkel Vedby Rasmussen, Danimarka medyasına yaptığı açıklamada, tartışma düzenlenmesi talebinin Carles Puigdemont tarafından geldiğini söyledi.

Öte yandan, Puigdemont'un Danimarka'ya ulaştığı haberlerinin ardından, İspanya Başsavcılığı, Katalan lider hakkında yeniden Avrupa çapında tutuklama ve iade kararının tekrar yürürlüğe alınması için Yüksek Mahkemeye başvurdu. Başsavcılığın kısa süre içinde bu talebi değerlendirmeye alması bekleniyor.

İspanya'ya gitmesi durumunda tutuklanması beklenen Puigdemont, eski görevine dönerek Katalonya'yı kaçtığı Belçika'dan yönetmek istiyor. 21 Aralık seçimlerinde hükümet kurma çoğunluğuna ulaşan ayrılıkçı partiler, Puigdemont'un adaylığı konusunda anlaşmaya varmıştı.

- Süreç 

İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetimi 1 Ekim 2017’de yasa dışı bağımsızlık referandumuna gitti. 

Referandumdan çıkan sonuca göre Katalonya yerel parlamentosunda 27 Ekim 2017’de yapılan gizli oylamada, Katalonya Özerk Yönetimi tarafından tek taraflı bağımsızlık kararı alındı. 

Katalonya Özerk Yönetimi’nin tek taraflı bağımsızlık kararı üzerine olağanüstü toplanan İspanya hükümeti, senatonun da onayıyla, anayasanın 155. maddesini yürürlüğe koyarak, yerel yönetim ve parlamentoyu feshetti. 

İspanya merkezi hükümeti, bölgede 21 Aralık 2017'de erken yerel seçime gidilmesi kararı da aldı. 

"Devlete karşı isyan ve başkaldırma", "ayaklanma" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlamalarıyla açılan soruşturmada Katalonya hükümeti üyeleri tutuklandı. Eski Katalonya Özerk Yönetim Başkanı Carles Puigdemont ile dört eski bakan ise Belçika’ya kaçmıştı.

Katalonya Özerk Bölgesi’nde 21 Aralık 2017’de gerçekleşen erken seçimlerde, bağımsızlık yanlısı ayrılıkçı partiler, yüzde 50’nin altında oy alsa da 135 üyeli yerel parlamentonun 70 üyesini elde ederek iktidarda kalmayı başarmıştı.
 

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