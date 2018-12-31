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Katalonya bağımsızlık talebini 2019’da sürdürecek

İspanya’dan ayrılmak isteyen Katalonya özerk yönetimi hükümeti, 2019 yılında bağımsızlık yanlısı girişimlerin süreceği mesajını verdi.

31 Aralık 2018 Pazartesi 12:01
Katalonya bağımsızlık talebini 2019’da sürdürecek

Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Quim Torra, Katalan televizyonunda yayımlanan yeni yıl mesajında, bağımsızlık yanlılarına “2019 yılında birlik içinde olma ve adaletsizliğe karşı başkaldırma” çağrısı yaptı.

Torra, 2019’un, “İspanyol devletinin baskı duvarlarını yıkmaya ve adaletsizliğe karşı başkaldırmaya” vesile olması dileğinde bulundu.

Bağımsızlık talebinden vazgeçmeyen Katalonya için “barışçıl ve demokratik bir çözüm” isteyen Quim Torra, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’den bu yönde “samimi, cesur ve inandırıcılığı olan bir diyalog” başlatmasını istedi. Torra ayrıca, Katalonya sorunun çözümü için uluslararası arabulucu talebini de yineledi.

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Sosyalist İşçi Partisinin lideri olan Başbakan Sanchez, 20 Aralık’ta Barselona kentinde Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Torra ile görüşmüştü.

Katalonya’nın bağımsızlık taleplerine “müzakere edilemez” diyerek karşı çıkan Sanchez, diğer yandan Katalonya’daki sorunları çözmek için diyalogdan yana olduğunu vurgulamıştı.

Söz konusu görüşmede Torra’nın müzakere edilmek üzere sunduğu 21 madde için “monolog” diyen Pedro Sanchez, “Özerklik statüsü ve anayasa çerçevesinde her şeyi konuşabiliriz. Bunların dışında hiçbir şeyi.” açıklamasında bulunmuştu.

Katalonya’da 1 Ekim 2017’de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumu ve 27 Ekim 2017’de Katalonya Parlamentosunda kabul edilen tek taraflı bağımsızlık deklarasyonu sonrasında eski Katalonya özerk yönetim hükümeti başkanı Carles Puigdemont ve 6 eski Katalan siyasetçi İspanya’dan kaçmıştı.

İspanya’da kalan ve henüz yargılanmalarına başlanmayan sanık Katalan siyasetçilerden 9’u tutuklu, 8’i de kefaletle serbest durumda bulunuyor. Ayrıca 3’ü Katalonya polisinden, 1’i de eski siyasetçi olan 4 kişi hakkında da soruşturma yürütülüyor.

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İspanyaKatalonyaHükümetBağımsızlık2019Haber
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