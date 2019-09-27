Katalonya'da sular yeniden ısınıyor

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde yerel parlamentonun aldığı bağımsızlık yanlısı yeni kararlar, İspanya ve Katalonya arasındaki gerginliği bir kez daha arttırdı.

Siyasi belirsizliğin devam ettiği ve 10 Kasım'da bir kez daha seçime gidecek İspanya'daki geçici sosyalist hükümet, Katalonya parlamentosunun aldığı kararların iptaline ilişkin yasal süreci başlatacağını açıkladı.

Hükümet Sözcüsü Isabel Celaa, Bakanlar Kurulu'nun ardından düzenlediği basın toplantısında, "Katalonya parlamentosunun aldığı kararlar, Katalanlar arasında birlikte yaşamaya saldırıdır. Bu hükümet, özerklik statüsüne ve anayasaya saldırılmasına müsaade etmeyecektir." dedi.

Katalonya parlamentosunun aldığı kararlara karşı "kararlı ve soğukkanlı hareket edeceklerini" vurgulayan Celaa, "Hükümet, siyasi bir karar aldı. Katalonya parlamentosunun bazı kararlarına itiraz edecek. Bu kararlar Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra Devlet Avukatlığı kurumu bunların iptal başvurularını yapmak için çalışmalarına başlayacak." diye konuştu.

Anayasanın 155. maddesinin yürürlüğe sokularak Katalonya'nın özerklik haklarının askıya alınması için mevcut durumda gerekli şartların olmadığını savunan Celaa, "Olayları ve verilen cevapları aşırılaştırmayın. Bu kötü bir işaret olur. Şu anda çıkan kararlar yasa değil, 155. madde için gerekli koşullar yok." değerlendirmesinde bulundu.

Celaa ayrıca Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra'dan "açık şekilde şiddeti kınamasını istediklerini" söyledi.

Katalan parlamentosundan İspanya karşıtı yeni kararlar

Katalan parlamentosu, 1 Ekim 2017'deki yasa dışı bağımsızlık referandumunun yıl dönümüne yakın bir tarihi seçerek dün yaptığı genel kurul oturumunda bağımsızlık girişimleriyle ilgili yeni kararlar almıştı.

Ayrılıkçı siyasi partilerin oylarıyla kabul edilen karar metinlerinde, Katalonya'daki İspanyol jandarması birimlerinin çekilmesi ve İspanya hükümetinin Katalonya'daki temsilcisi Teresa Cunillera'nın istifa etmesi istenmişti.

Ayrıca "Yara alabilecek sosyal, siyasi ve sivil hakların savunulmasında kurumları araç olarak kullanmak ve sivil itaatsizlik meşrudur." ifadesiyle Katalonya'da İspanyol devletine karşı yapılan sivil itaatsizliğin meşru olduğu savunulmuştu.