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Katalonya parlamentosuna ayrılıkçı başkan

İspanya'nın Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosunun 21 Aralık seçiminin ardından yapılan ik oturumunda başkanlığına ayrılıkçı siyasetçilerden Torrent seçildi

17 Ocak 2018 Çarşamba 22:26
Katalonya parlamentosuna ayrılıkçı başkan
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İspanya'nın Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosunun yeni başkanı ayrılıkçı partilerden Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) üyesi Roger Torrent oldu.
      
Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu, 21 Aralık'taki erken seçimin ardından ilk kez toplandı. Oturumda, hakkında tutuklama kararı bulunan ve Belçika'ya kaçan Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont ile hapisteki parlamenterlerin koltukları boş bırakılarak ayrılıkçıların simgesi olan sarı kurdele ile süslendi.      

Ayrılıkçı partilerden Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) üyesi Roger Torrent, yapılan oylama sonunca başkan olarak seçildi. Parlamentoda hangi konuların görüşüleceğine ilişkin önemli bir rol oynayacak Torrent, yaptığı konuşmada, "Demokrasi ve birlikte yaşamanın bu dönemin temeli olmasınıistiyorum." dedi.      

Şu anda kontrolü İspanya merkezi hükümetinde olan özerk bölgede yönetimi tekrar temin etmek istediğini dile getiren Torrent, kaçak ve hapisteki parlamentere atıfta bulunarak, "135 üyenin tamamının sesi olacağını" söyledi.      

Ancak birlik yanlısı partilerden Vatandaşlar'ın (C's) lideri Ines Arrimadas, "Sadece bağımsızlık için çalışacak bir başkanla yeni yasama dönemine başladık, aynen bir önceki gibi." diye konuştu.      

Arrimadas, buna rağmen artık işlerin eskisi gibi olmadığını, seçimi ayrılıkçı olmayan bir parti olarak kendilerinin kazandığını ve bağımsızlık taleplerinin uluslararası desteği bulunmadığını vurguladı.      

Yeni başkan, ay sonuna kadar hükümeti kurma görevini vereceği kişileri belirleyecek. Ayrılıkçı partiler, tek taraflı bağımsızlık ilanının ardından görevden alınan Carles Puigdemont'un yeniden başkan olmasını istiyor.      

Ancak ülkeye dönmesi durumunda tutuklanacak olan Puigdemont'un görüntülü bağlantı yoluyla yemin etmesi teklif edilse de İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, bunun mümkün olmadığı savunuyor.      

SÜREÇ      

Katalonya Özerk Yönetimi, 1 Ekim 2017'de yasa dışı bağımsızlık referandumuna gitmiş, Katalonya yerel parlamentosu da referandumunun sonucuna bağlı olarak 27 Ekim 2017'de tek taraflı bağımsızlık ilanı kararı almıştı.      

Ancak aynı gün merkezi hükümet, İspanya Senatosunun onayıyla Anayasa'nın 155. maddesini uygulayarak, yerel yönetim ve parlamentoyu feshetmiş, 21 Aralık 2017'de de erken yerel seçime gidilmesine karar vermişti.      

Ayrıca, "devlete karşı isyan ve başkaldırma", "ayaklanma" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlamasıyla bazı Katalonya hükümeti üyeleri tutuklanmış, eski Özerk Yönetim Başkanı  Puigdemont, dört eski bakan ile Belçika'ya kaçmıştı.      

21 Aralık'ta yapılan erken seçimde ise ayrılıkçı partiler yüzde 50'nin altında oy almalarına rağmen seçim sistemi sayesinde hükümet kurma çoğunluğuna ulaşmıştı.      
 

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