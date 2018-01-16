Katar'dan BAE uçağının taciz edildiği iddiasına yalanlama

Katar resmi haber ajansının Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulve el-Hatır'ın açıklamasına dayandırdığı haberinde, "Katar savaş uçaklarının Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait herhangi bir sivil uçağa tacizi söz konusu olmamıştır. BAE Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ortaya atılan iddialarda doğruluk payı bulunmamaktadır." denildi.

Söz konusu iddianın, BAE'ye ait C-130 model askeri kargo uçağının Doha yerel saatine göre 03.10'da Katar hava sahasını ihlal etmesinden sonra ortaya atıldığını ifade eden Hatır, Katar devletinin, gerekli hukuki önlemleri alacağını aktardı.

Hatır, sistematik şekilde yürütülen medya saldırısının, Katar'ın, "BAE'ye ait askeri kargo uçağının, 21 Aralık ve 3 Ocak'ta ulusal hava sahasını ihlal ettiğine dair Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri ve BM Güvenlik Konseyine şikâyet mektubu göndermesinin" ardından yaşandığına dikkati çekti.

Bahreyn uluslararası makamlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılacağını duyurdu

Bu arada, Bahreyn haber ajansı BNA'nın Sivil Havacılık İdaresinin açıklamasına dayandırdığı haberde de dün yerel saatle 09.35'te iki Katar askeri uçağının BAE Havayollarına ait bir uçağı taciz ettiği öne sürüldü.

Haberde, Uluslararası Bahreyn Havaalanı'na gitmek üzere Uluslararası Dubai Havaalanı'ndan havalanan Boeing 777 tipi EK837 sefer sayılı BAE uçağına yaklaşık 2 mil yaklaşan Katar askeri uçağının yolcular ile mürettebatın hayatını tehlikeye attığı savunuldu. Bu nedenle Bahreyn hava trafik kontrolörlerinin olaya derhal müdahale ederek gerekli önlemleri almak zorunda kaldığı aktarıldı ancak alınan tedbirlerle ilgili bilgi verilmedi.

Benzer bir olayın da Uluslararası Abu Dabi Havaalanı'ndan Uluslararası Bahreyn Havaalanı'na doğru giden EY23B sefer sayılı BAE uçağında yaşandığı ileri sürülerek, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Söz konusu tacizin ne zaman gerçekleştiğiyle ilgili bilgi paylaşılmadı.

Sivil Havacılık İdaresi, söz konusu olaylarla ilgili uluslararası makamlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılacağını ve ayrıntılı bir raporun Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne (ICAO) gönderileceğini duyurdu.

BAE Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden bugün yapılan ilk açıklamada, "Bahreyn seferini yapan sivil uçağın, havalandıktan bir süre sonra Katar savaş uçakları tarafından taciz edildiği" iddia edilmişti.

Katar tarafından yalanlanan ilk iddianın ardından, BAE'ye ait ikinci bir sivil uçağın yine taciz edildiği öne sürülmüştü.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.