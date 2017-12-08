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Katar'dan Kudüs için 'Arap İslam mekanizması' çağrısı

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, ABD'nin Kudüs kararıyla mücadele için bir Arap İslam mekanizması oluşturulması çağrısı yaptı.

08 Aralık 2017 Cuma 10:38
Katar'dan Kudüs için 'Arap İslam mekanizması' çağrısı
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Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması kararıyla mücadele için Arap İslam mekanizması oluşturulması çağrısında bulundu.
Katar merkezli Al Jazeera kanalına konuşan Dışişleri Bakanı Al Sani, ABD'yi Kudüs kararından vazgeçirmek için toplu adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Al Sani, bu kararla mücadele için bir Arap İslam mekanizması oluşturulması çağrısı yaptı.

Arap ülkeleri ve İslam dünyasının tutumunun kınamalardan somut adımlara dönüşmesini temenni eden Al Sani, söz konusu kararın Filistin davasının ve bölgenin geleceğini doğrudan etkileyeceğini kaydetti.

Kudüs davasının sadece Filistin halkının değil tüm İslam ümmetinin davası olduğunu vurgulayan Al Sani, meselenin hükümetler ve liderlerin yanı sıra halkları da ilgilendirdiğini dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Söz konusu karar bölgesel ve uluslararası düzeyde büyük bir tepkiyle karşılanmıştı.

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