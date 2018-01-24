Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
119093
ALTIN
162.857
DOLAR
3.7543
STERLİN
5.2971
EURO
4.6355
Böyle diyenden korkun: 'Benim annem bir melek karıcığım!'
Böyle diyen erkekten korkun!
"Kadınlar köpekleri erkeklerden daha iyi anlıyor"
"Kadınlar köpekleri erkeklerden daha iyi...
Aşırı korumak çocuğa zarar veriyor
Aşırı korumak çocuğa zarar veriyor
Erkeklerde kısırlığı tetikleyebilen 3 alışkanlık
Bu alışkanlıklar kısır yapıyor!
Batıl evlilik inançları
Batıl evlilik inançları

Katar'dan Zeytin Dalı Harekatına tam destek

Katar Savunma Bakanı Al-Attiyah, Zeytin Dalı Harekatında Türkiye'yi sonuna kadar desteklediklerini, talep edilmesi durumunda harekata gereken her türlü desteği vereceklerini belirtti

24 Ocak 2018 Çarşamba 10:51
Katar'dan Zeytin Dalı Harekatına tam destek
banner10

Katar Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Khalid Bin Muhammed Al-Attiyah, telefonla aradığı Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'ye, Afrin'e gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatında Türkiye'yi sonuna kadar desteklediklerini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Al-Attiyah ile Canikli'nin görüşmesi, dün gece geç saatlerde gerçekleşti.

Katar'ın, terörle haklı mücadelesinde Türkiye'nin yanında olduğunu ifade eden Al-Attiyah, Afrin'e yönelik harekatı desteklediklerini belirtti.

Al-Attiyah, Türkiye'nin talep etmesi durumunda harekata gereken her türlü desteği vereceklerini de vurguladı.

Milli Savunma Bakanı Canikli ise mevkidaşına, Türkiye'nin ulusal güvenliğini güvence altına almayı amaçlayan Zeytin Dalı Harekatının gerekçeleri hakkında bilgi verdi. Canikli, desteklerinden dolayı Katar hükümetine teşekkür etti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE 2018-01-24 11:06:35

HELAL OLSUN KATARLI KARDEŞLERİMİZE..

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Pakistan'ın Viyana Büyükelçiliği’nde görevli diplomat kayboldu
Pakistan'ın Viyana Büyükelçiliği’nde görevli diplomat kayboldu
Afganistan'da “Save The Children” ofisine saldırı
Afganistan'da “Save The Children” ofisine saldırı
Heniyye: "Filistin devleti sadece Filistin sınırları içerisindedir"
Heniyye: "Filistin devleti sadece Filistin sınırları içerisindedir"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim