Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
103559
ALTIN
161.126
DOLAR
3.9142
STERLİN
5.2762
EURO
4.6657
iPhone'dan "kıl çıktı" diye parasını geri aldı
iPhone'dan "kıl çıktı" diye parasını...
Kadın ve erkek cinsellikte de farklı!
Kadın ve erkek cinsellikte de...
Adet görmek duyma yetisini etkiliyor
Adet döneminde daha az duyarsınız!
Kadınlar ve erkekler olaylara farklı bakıyor
Kadınlar ve erkekler olaylara farklı...
"Aşkın gözü bilimsel olarak da körmüş"
"Aşkın gözü bilimsel olarak da...

Katar Husiler için arabuluculuk yaptığı iddiasını yalanladı

Katar'ın, Yemen'de çatışan Husiler ile devrik lider Ali Abdullah Salih arasında Husiler lehine arabuluculuk yaptığı iddiaları yalanlandı.

03 Aralık 2017 Pazar 11:00
Katar Husiler için arabuluculuk yaptığı iddiasını yalanladı
banner10

Katar'ın, Yemen'de çatışan Husiler ile devrik lider Ali Abdullah Salih arasında Husiler lehine arabuluculuk yaptığı iddiaları yalanlandı.

Katar Dışişleri Bakanlığına bağlı Basın Ofisi Sorumlusu Ahmed bin Said er-Ramihi sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Enver Karkaş'ın, "Katar'ın Husileri kurtarmak için arabuluculuk yaptığı" yönündeki açıklamalarını yalanladı.

"İddialar Kuveyt Emiri'nin çabalarını baltalamayı hedefliyor"

"Hiçbir doğruluk payı olmayan bir bilginin resmi bir kaynak tarafından ortaya atıldığı ve bunun ayıp olduğu" ifade edilen açıklamada, söz konusu iddiaların, Kuveyt'te 5-6 Aralık'ta yapılacak Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesi öncesi Kuveyt Emiri'nin çabalarını baltalamayı hedeflediği kaydedildi.

BAE Dışişleri Bakanı Karkaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Katar'ın Husi milisleri kurtarmak için yaptığı arabuluculuk belgeli." iddiasında bulunmuştu.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
11 yaşındaki kız ‘güzel değilim’ dedi, İntihar etti
11 yaşındaki kız ‘güzel değilim’ dedi, İntihar etti
Eski ABD Başkanı Obama Paris'te
Eski ABD Başkanı Obama Paris'te
Kanada'da mahkeme, peçe yasağını askıya aldı
Kanada'da mahkeme, peçe yasağını askıya aldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim