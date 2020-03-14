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Katar'da koronavirüs vaka sayısı 320'ye çıktı

Katar'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 320'ye çıktı.

14 Mart 2020 Cumartesi 00:07
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Katar'da koronavirüs vaka sayısı 320'ye çıktı

Katar'da yeni tip koronavirüs (Kovid -19) vaka sayısı 320'ye çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 58 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu kişilerden 54'ünün daha önceki vakalarla temas halinde olan ve karantinada bulunan kişiler olduğu, 4'ünün ise yurt dışından gelenlerle teması dolayısıyla salgına yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, 4 kişinin karantinaya alındığı, sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

Bakanlık, önceki gün Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının 262 olduğunu açıklamıştı.

Son Güncelleme: 14.03.2020 02:15
Anahtar Kelimeler:
KatarKovid -19Koronavirüs
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