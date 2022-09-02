Katliam gibi düğün! Gizemli ölümler...

33 yaşındaki Obinna Dieke ve eşi Nebecehi, Nijerya’nın güneyindeki Enugu kentinde gerçekleşen düğünle hayatlarını birleştirdi. Peri masallarını anımsatan düğüne çiftin sevdiği herkes katıldı. Ancak düğünün sonrasında yaşananlar bir peri masalını bir kâbusa çevirdi.

BAYGIN HALDE BULDULAR

Düğünün sonrasında kutlamak yapmak için gelin ve damadın aralarında bulduğu 14 kişi çiftin evine gitti. Ancak düğünün ertesi gününde çiftin evinden herhangi bir kişinin çıkmaması akrabalarını şüphelendirdi. Çiftin evinde bulunan 14 kişiye ulaşamayan aile fertleri ikilinin evine gitti. Zili çalmalarına rağmen herhangi bir kişinin cevap vermemesi üzerine aile fertleri kapıyı kırarak içeri girdi. İçeri girdiklerinde ise evdeki 14 kişiyi bilinçleri kapalı ve ağızlarından köpükler çıkar halde yerde yatarken buldular. Acilen hastaneye kaldırılan gelin, damat ve konuklardan, damadın da aralarında bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti. Gelin ve 7 davetlinin ise hastanedeki tedavileri devam ediyor.

ÖLÜMLERİN NEDENLERİ ARAŞTIRILIYOR

Katliam gibi düğünün sonrasındaki eğlenceye katılan misafirlerin ölüm nedeni hâlâ araştırılıyor. Nijerya'dan Premium Times'ın haberine göre, kurbanların gıda zehirlenmesi ya da jeneratörden kaynaklanan karbondioksit zehirlenmesinden ölmüş olabileceğini belirtiyor. Polis otopsi sonuçlarıyla birlikte soruşturmanın derinleştirileceğini ifade etti.