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Katliama hazırlandığı ortaya çıktı!

Japonya’nın eski başbakanı Shinzo Abe'yi öldüren Tetsuya Yamagami ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Yamagami'nin silah yapmak için malzemeleri internetten sipariş ettiği belirtilirken, evine yapılan baskında birçok el yapımı silahın yanı sıra, çeşitli el bombaları ve patlayıcılar ele geçirildi.

11 Temmuz 2022 Pazartesi 14:04
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Katliama hazırlandığı ortaya çıktı!
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Uzmanlar, eski Japon başbakanı Shinzo Abe'yi el yapımı bir silahla öldüren Tetsuya Yamagami’nin  silahı ahşap ve metal borular gibi hazır malzemeleri aldıktan sonra bir veya iki gün içinde yapmış olabileceğini söyledi.

Söz konusu saldırı, yasaların  vatandaşların ateşli silah satın almasının veya bulundurmasının neredeyse tamamen engellediği bir ülkede bile silah şiddetinin tamamen ortadan kaldırılamayacağını gösterdi.

Bununla birlikte, son yıllarda 'da insanların yasadışı olarak silah yaptıkları bazı vakalar yaşandı. Ancak yine de Japonya'da silahlı suçlar çok nadir gerçekleşti. Polis verilerine göre geçen yıl sekizi gangsterlerin karıştığı 10 silahlı saldırı olayı yaşandı. Bu olaylarda, bir kişi öldü, dört kişi yaralandı.

2 İLE 3 GÜNDE YAPILABİLİR

Rihon Üniversitesi'nde kriz yönetimi ve terörizm konusunda uzmanlaşmış profesör Mitsuru Fukuda, "3 boyutlu  yazıcı ile silah yapımı ve bomba üretimi günümüzde dünyanın her yerinden internetten öğrenilebiliyor" dedi.

Abe'nin vurulmasında kullanılan silahın görüntülerini analiz eden Fukuda, "Boru gibi parçalar elde edildikten sonra bu tip silahlar iki ile  üç gün içinde yapılabilir" dedi.

Diğer taraftan, japon basını tarafından yapılan haberlerde 41 yaşındaki Yamagami’nin ateşli silahların nasıl yapıldığı internette aradığını ve çevrimiçi olarak  malzeme ve  barut sipariş ettiği belirtildi. 

Nara eyalet polisinden yetkililer ise Abe’yi öldüren 9 namlulu silahın 40'a 20 santimetre ölçülerinde olduğunu ve metal, ahşap gibi malzemelerden yapılarak siyah bantla yapıştırıldığını söyledi. Polis, ayrıca  kurşunların da elle yapılmış olabileceğini belirtti.

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