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Katolik kilisesinden şeytan çıkarma kursu: 2.800 TL verene sertifika

Son dönemde seks ve taciz skandallarıyla zor günler geçiren Katolik kilisesi yeni bir uygulama başlattı. Katolik kilisesi bir haftalık "şeytan çıkarma" kursu başlattı.

08 Mayıs 2019 Çarşamba 15:55
Katolik kilisesinden şeytan çıkarma kursu: 2.800 TL verene sertifika
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Katolik kilisesi bazı ülkelerde şeytan çıkarma kursu başlatma kararı aldı. Vatikan tarafından desteklenen bu kursun 1 hafta sürdüğü açıklanırken, bu eğitimin fiyatının 350 İngiliz poundu, yani yaklaşık 2.800 TL olduğu açıklandı.

Katolik kilisesinin düzenlediği şeytan çıkarma konferansında işinin uzmanı rahiplerin yer alacağı belirtildi. Konferansta kötü ruhla mücadele yaşayanlar deneyimlerini anlatacaklar. Yetkililer, geçmiş yıllarda sadece Katolik kilisesine bağlı din adamlarının katıldığı bu etkinliğe bu yıl ortodoks ve protestanların da katılabileceğini aktardı. İtalya’nın başkenti Roma’da dün başlayan etkinlikte farklı bölgelerde yaşayan din adamlarının deneyimlerini aktardığı açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Katolik Kilisesi
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