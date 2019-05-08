Katolik kilisesinin düzenlediği şeytan çıkarma konferansında işinin uzmanı rahiplerin yer alacağı belirtildi. Konferansta kötü ruhla mücadele yaşayanlar deneyimlerini anlatacaklar. Yetkililer, geçmiş yıllarda sadece Katolik kilisesine bağlı din adamlarının katıldığı bu etkinliğe bu yıl ortodoks ve protestanların da katılabileceğini aktardı. İtalya’nın başkenti Roma’da dün başlayan etkinlikte farklı bölgelerde yaşayan din adamlarının deneyimlerini aktardığı açıklandı.
Katolik kilisesinden şeytan çıkarma kursu: 2.800 TL verene sertifika
Son dönemde seks ve taciz skandallarıyla zor günler geçiren Katolik kilisesi yeni bir uygulama başlattı. Katolik kilisesi bir haftalık "şeytan çıkarma" kursu başlattı.
08 Mayıs 2019 Çarşamba 15:55