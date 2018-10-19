Kayıp Malezya uçağının hikayesi mini dizi oluyor

Havacılık tarihinin en gizemli olayı olarak kabul edilen, kayıp Malezya uçağının kayboluşu, ‘The Tunnel' isimli televizyon şovunun da yapımcılığını üstelenen Nora Melhi'nin yapımcılığında gerilim türünde bir mini dizi olarak izleyiciyle buluşacak.

MELHLİ: DİZİ, KURGUSAL BİR TEMA TEMEL ALINARAK ÇEKİLECEK

Dizinin hikayesinin, Ghyslian Watterlos'un kaleme aldığı ‘Flight MH370, A Life Rerouted' (Uçus MH370, Yönü değişen hayat) isimli kitapla birlikte Florence de Changy'nın ‘Flight MH370 did not simply disappear' (Uçus MH370, basit bir kayboluş değil) kitabından uyarlanarak oluşturulacağı belirttildi.

Hangi kitabın dizinin hikayesinde daha belirleyici olacağına dair soru işaretleri olsa da, Melhli, dizinin kurgusal bir tema temel alınarak çekileceğini dile getirdi.

'BU HİKAYE ŞAŞIRTICI BİR GİZEMİN YANI SIRA ARKA PLANDA EVRENSEL BİR İNSAN HİKAYESİ TAŞIYOR'

Variety dergisine açıklamalarda bulunan Melhi, "Kanımca, bu trajedi en iyi olarak, soruşturmanın en ince ayrıntılarına ve dolambaçlarına değinmeye fırsat tanıyan, karakterleri derinlemesine araştırma ve onları kolay yoldan olmasa da yeniden seyircinin karşısında var etmeye imkan veren kurgu prizması yoluyla seyirciye aktarmak açıkçası en iyi yol. Bu hikaye şaşırtıcı bir gizemin yanı sıra arka planda evrensel bir insan hikayesi taşıyor" yorumunda bulundu.

DİZİNİN 6 BÖLÜM OLARAK PLANDIĞI BELİRTİLDİ

Senaristliğini ve yönetmenliğini Gilles Bannier'ın üstleneceği yapımın 6 bölüm olarak izleyiciyle bulaşacağı belirtildi.

DİZİDE, KAYIP YAKINLARININ VE SORUŞTURMA EKİBİNİN ÜYELERİNİN DE GÖRÜŞLERİNE YER VERİLECEK

Öte yandan mini dizide uçağın kaybolmasının arkasındaki gizem haricinde, bu vahim olaydan etkilenen kayıpların yakınları başta olmak üzere, havacılık mühendisleri, politikacılar ve polislerin uçağın kaybolmasından sonra geçen süreçte yaşadıkları tecrübeler ve olaya dair görüşlerine de yer verileceği açıklandı.