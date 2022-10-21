Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Azerybaycan'da bulunan Binali Yıldırım, dün bir trafik kazası geçirmişti. Yıldırım'ı taşıyan araç Cebrayıl’den dönüşte virajı alamayarak kaza yapmıştı. Kaza nedeniyle hava yastıkları açılan araçtan çıkarılan Yıldırım hastaneye kaldırılmıştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Binali Yıldırım, "Allah’a şükürler olsun ki durumumuz iyi. Tedbir amaçlı hastanede kontrol altındayız" ifadelerini kullanmıştı.

ÇELİK: AMBULANS UÇAKLA TÜRKİYE'YE DÖNECEĞİZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı yeni açıklamada "Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ediyoruz. Genel Başkan Vekilimiz Sn Binali Yıldırım’ın, İstanbul milletvekilimiz Sn Şamil Ayrım’ın ve koruma arkadaşımız Oğuzhan’ın sağlık durumları şükür iyi. Ambulans uçakla Türkiye’ye döneceğiz" ifadelerini kullandı.

KAZA SONRASI İLK FOTOĞRAF

Öte yandan kaza sonrası Binali Yıldırım'dan ilk fotoğraf geldi. Paylaşılan fotoğraflarda kaza sonrası Yıldırım'ı hastanede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in ziyaret ettiği görüldü.

KAZANIN BOYUTU GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Öte yandan Yeni Şafak'tan Burak Doğan'ın paylaştığı fotoğraf kazanın boyutlarını gözler önüne serdi.