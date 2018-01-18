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Kazakistan’da otobüs yandı: 52 kişi öldü!

Kazakistan'ın Aktöbe eyaletinde bir yolcu otobüsünün yanması sonucu 52 kişi hayatını kaybetti. 

18 Ocak 2018 Perşembe 11:39
Kazakistan’da otobüs yandı: 52 kişi öldü!
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Kazakistan'ın Aktöbe eyaletinde bir yolcu otobüsünün yanması sonucu 52 kişi hayatını kaybetti. 

Kazakistan İçişleri Bakanlığı Olağanüstü Durumlar Komitesi Temsilcisi Ruslan İmankulov, gazetecilere yaptığı açıklamada, seyir halindeki yolcu otobüsünde henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktığını belirtti. 

İmankulov, "Otobüste 55 yolcu ve 2 şoför bulunuyordu. 5 yolcu yaralı kurtarıldı. Diğerleri yaşamını yitirdi." dedi.

Kazinform haber ajansı, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildiğini, yolcuların hepsinin Özbekistan vatandaşı olduğunu duyurdu. 

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