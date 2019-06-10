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Kazakistan’da seçimi Tokayev kazandı

10 Haziran 2019 Pazartesi 10:04
Kazakistan’da seçimi Tokayev kazandı
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Kazakistan’da yapılan seçimlerde, Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’ın istifası sonrası geçici olarak göreve gelen Kasım Cömert Tokayev sandık çıkış anketlerine göre oyların yüzde 70’ini alarak zafer kazandı. Seçimlerin özgür ve adil yapılmadığını söyleyen yüzlerce kişi ise protesto gösterileri düzenledi.

Başkent Nur-Sultan (eski adıyla Astana) ve ülkenin en büyük şehri Almatı’daki gösterilerde protestocular ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı ve yüzlerce kişi gözaltına alındı.

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Nazarbayev’e muhalif kimliği ile tanınan ünlü iş adamı Muhtar Ablyazov, seçimlere hile karıştığını söyleyerek protesto çağrısında bulunmuştu.

Tokayev ise seçim sürecinin demokratik ve açık bir biçimde yürütüldüğünü söyleyerek iddiaları reddetti.

(BRT/BBC)

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Anahtar Kelimeler:
Kazakistan’
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