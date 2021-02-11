Kefenin içinden oyuncak bebek çıktı

Rusya’nın, Stavropol kentindeki bir hastanede, iddialara göre, bir kadının ikiz bebekleri ölü doğdu.

Aile, Rusya’ya bağlı Dağıstan’daki Babayurt şehrinde bulunan Tamazatube köyünde bebeklerini defnetmek istedi. Kefeni açarak bebekleri mezara koymak isteyen baba, bebeklerin cenazesi yerine 2 adet oyuncak bebekle karşılaştı. Durum, polise bildirildi.

Baba, yaptığı açıklamada, “Çocuklarımın ölü doğduğunu söylediler. Onları gömmek için Dağıstan’a getirdim. Kur'an okuduktan sonra gömmek istediğimizde kefenin içinden bebeklerimiz yerine oyuncak bebekler çıktı” dedi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı

Bebeklerinin hastanede çalınmış olabileceğini söyleyen baba çocuklarının yaşadığına inandığını söyledi.

Yaşanan ilginç olayın ardından Dağıstan içişleri Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Babanın iddialarının doğru olma ihtimalinin bulunduğu açıklanırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.