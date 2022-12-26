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Kehanetler tüyler ürpertti... "Yamyamlık artacak"

Fransız astrolog Michel de Nostradame, 1555'te Hitler'in yükselişi ve JFK'nin suikastı da dahil olmak üzere geleceği öngördüğü iddia edilen bir kitap yayınladı. Les Prophéties adlı kitabında geleceğe dair binlerce tahminde bulunan Fransız kahinin 2022 yılında 5 kehanetinden 4’ü gerçekleşmişti. Ünlü kahinin 2023 yılına ait kehanetleri tüyler ürpertmeye yetti.

26 Aralık 2022 Pazartesi 15:56
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Kehanetler tüyler ürpertti... "Yamyamlık artacak"



İnsanlık tarihine damga vuran olaylara yüzlerce yıl öncesinde yazdığı kitabında yer veren Nostradamus’un 2023 yılı kehanetleri tüm dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Ölmeden öncesindeki son gecesinde ‘İyi geceler’ diyen papaza, “Bu benim son gecem, beni yalnız bırakın, sabaha ölmüş olacağım” diyerek ölümünü önceden tahmin eden Nostradamus’un kehanetleri yine şaşkına çevirdi.

ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞININ AYAK SESLERİ

2022 yılına ilişkin kehanetlerinde ekonomik olaylar, iklim krizi ve savaş konularına dikkat çeken Nostradamus bu kez 3. Dünya Savaşı’nın 2023 yılında gerçekleşeceğini söyleyerek tedirginlik yarattı. 3. Dünya Savaşı’na ilişkin kehanetinde Nostradamus, “ Büyük savaşın 7 ayında insanlar kötülük yapmaktan öldü” ifadelerine yer verildi.

TARTIŞMALAR BAŞLAYACAK

Nostradamus, önümüzdeki yıl Francis'in yerine yeni bir Papa atanacağını tahmin ediyor. Mistik Fransız'a göre, Papa Francis son gerçek Papa olacak ve onun yerine geçecek olan papa tartışma yaratacak. Öte yandan Nostradamus, Fransa’da bulunan Rouen ve Evreux şehirleri hakkında ise ‘Krala yenilmeyecek’ ifadelerini kullanıyor.

DÜNYA ISINIYOR

İklim krizine yeniden dikkat çeken Nostradamus, dünya genelinde sıcaklıkların artacağını ve deniz seviyesinin beklenmedik derecede yükseleceğini söyledi. Dünya düzeninde değişikliklerin olacağını belirten Nostradamus, gıda fiyatlarındaki hızlı artışın dünya üzerinde büyük bir kasvete neden olacağını hatta yamyamlığın artacağı tahmininde bulundu.

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