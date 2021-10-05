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Keith ayrıca Hristiyanların var olduğu "Cennet"i de gördüğünü iddia etti

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Keith Thompson isimli yazar, 20'li yaşlarda boğulduktan sonra yeniden dünyaya döndüğünü anlattı

05 Ekim 2021 Salı 21:49
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Keith ayrıca Hristiyanların var olduğu "Cennet"i de gördüğünü iddia etti
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ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Keith Thompson isimli yazar, 20'li yaşlarındayken Hawaii'de boğuldu. Keith, bilincinin kapanmasının ardından günlerce hastanede tedavi gördü ve yaşam savaşı verdi. Bir süre bilinci kapalı kalan kadın, o dönem yaşadıklarını anlattı.

Keith, ruhsal bir varlıkla etkileşime girdiğini söyledi. Açıklamalarına devam eden yazar, "Akıntıya kapıldıktan sonra bilincim kapandı. Kendimi, başka Hristiyanların da olduğu cennet denen yerde gördüm. Ve ruhsal bir varlık bana doğru gelip, dünyaya yeniden dönmek isteyip istemediğimi sordu" ifadelerini kullandı.

"ANLATILMAZ GÜZELLİKTE SONSUZ KADAR KALMAK İSTEMEZ MİSİN"

Ruhsal varlığa "Evet" yanıtı verdiğini belirten Keith, "Ona dünyaya yeniden dönmek istediğimi söyledim. Bu varlık sanki hayatım boyunca benimle gibiydi, ona karşı bir yabancılık çekmedim. Bana "Anlatılmaz güzellikteki yerde sonsuza kadar kalmama" konusunda kararlı olup olmadığımı yeniden sordu, ben ise kalmak istemediğimi söyledim. Dünyaya dönme kararımda pişman değilim" dedi.

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