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Kendi düğününde doğurdu!

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İngiltere'de 19 yaşındaki Dannie Mountford isimli kadın düğünde doğurdu.

02 Ocak 2018 Salı 09:51
Kendi düğününde doğurdu!
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36 haftalık hamile olan kadın kocası ile düğünde dans ettiği sırada doğum sancıları tuttu.

Altı hafta içinde kocası Carl ile düğün planlarını yapan Dannie düğün günü çocuğun dünyaya geleceğini tahmin etmemişti...

Ama düğün esnasında kocası ile dans ederken aniden doğum sancıları tutunca hemen hastaneye kaldırıldı ve bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Dannie, düğünde doğum yaparak aynı gün içinde iki güzel şeyin olduğunu ve bu yüzden bugünün yaşamı boyunca kendisi için hayatının en özel günü olacağını söyledi.

Dannie, kocaıs ile dans ettiği sırada yaşadığı sancıların ardından hemen annesine söylediğini annesinin kendisini tuvalete götürdüğünü ve diğer misafirlerinde neler olduğunu öğrenmek için tuvalate geldiklerini söyledi. Genç kadın daha sonra taksi ile hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye vardığında altı saattir doğumu başladığı belirtilen kadın bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

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Son Güncelleme: 02.01.2018 09:53
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