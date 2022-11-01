Kendi dünyalarında yaşıyorlar!

Herkes zaman zaman dikkatsiz davransa da bazı burçlarda bu bir yaşam biçimi haline gelmiştir.

BALIK

Su grubunun olan Balıklar genellikle yalnız olmayı severler. Bu hassas kişiler, gerçek dünyanın gerçekleriyle yüzleşmektense hayallerinde kaybolmayı tercih ederler. Ve iş, okul ve aile işlevleri gibi yükümlülükleri ihmal etmeseler de, diğer insanların arasındayken bile genellikle kendi dünyalarındadırlar. Bu, özellikle olmaya çalışmasalar bile dikkatsiz davranmalarına neden olabilir. Balıklar ayrıca eleştiri söz konusu olduğunda kulaklarını kapatma ve duymazdan gelme eğilimindedir. Bir şeyi umursamamaya karar verdiklerinde, bunu hiçbir şey değiştiremez. Belirlenmiş öncelikleri vardır ve listelerine girmeyen her şey onlar için zaman ve emek kaybı olarak kabul edilir.

İKİZLER

Merkür tarafından yönetilen İkizler, keskin dilleri ve ikiyüzlü kişilikleriyle tanınırlar. İkizler, bir sonraki büyük heyecanın peşinde her yerde olabilir. Duygularında kaybolma eğilimindedirler ve farkında olmadan başkalarını dikkate almadan hareket edebilirler. Çoğu zaman bu burca sahip insanlar yaptıklarının diğer bireyleri nasıl etkileyeceğini fark etmeyebilir. Sosyal kelebekler oldukları için her türlü bilgiye de kolayca ulaşabilirler. Bu burç arkadaş edinmeyi sevse de düşüncesizce pervasızca şeyler söyleyebileceğini veya yapabileceğini unutmamak gerekir. İkizlerdeki diğer dikkatsizlik belirtileri arasında kronik gecikme, yapılması gerekeni yapmayı alışkanlık olarak ihmal etme ve ilişkilerde sürekli kararsızlık sayılabilir.

AKREP

Akrepler güç ve kontrol için çabalarlar ve çok bencil olabilirler. Çoğu zaman insanlar onların dikkatsiz tavırlarından hoşlanmazlar ama bu onları durdurmaz. Sokmalarıyla tanınan bu akrepler, önlerine çıkan her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek güce ve azimlere sahiptirler. Başarıya giden yolda sır saklamayı ve amaçlarına yardımcı olacak dedikoduları yaymayı severler. Hatalarını asla kabul etmezler ve olumsuz geri bildirimleri asla dinlemezler.

YAY

Yay, her zaman odak noktasında olmak ister ve etraflarındaki dünyaya muazzam zekasını ve yaratıcılığını göstermek için uğraşır. Bu ateş burcunun yönetici gezegeni, duygularını ifade etme konusunda bu burcu aşırıya kaçmaya teşvik eden Jüpiter'dir. Çoğu zaman kendini beğenmiş ve kibirli olabilirler, başkalarının nasıl hissettiklerini bilmelerine rağmen umursamazlar. Güçlü egoları, derin parlama ihtiyaçları ve dikkat çekme istekleri, farkında olmadan dikkatsiz şeyler yapmalarına neden olabilir.