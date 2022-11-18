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Kendi ölümünü taklit eden adam aniden uyanınca herkesi korkuttu!

Kendi ölümünü taklit eden adam aniden uyanınca herkesi korkuttu!

18 Kasım 2022 Cuma 10:44
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Kendi ölümünü taklit eden adam aniden uyanınca herkesi korkuttu!



Endonezya’da borçlarını ödeyemeyen bir çift ilginç bir plana başvurdu. 40 yaşındaki adam kendisi için bir cenaze töreni gerçekleştirdi ve olayın daha gerçekçi olması için tabut içinde ambulanstan indirildi. Tabutta yatarken çevresinde yas tutanları gören adam aniden ölümden uyanmış gibi yaparak bir anda ayağa kalktı. Cenazeye katılanlar büyük bir şaşkınlık yaşarken gerçek daha sonrasında ortaya çıktı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri yaptıkları açıklamada adamın karısıyla birlikte sahte bir ölüm düzenlediğini öğrendiklerini söyledi. Çiftin Endonezya yasalarına göre yetkilileri kasten yanıltmak suçundan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

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