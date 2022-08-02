Künye
Kıbrıs 35
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Evinde baskın yedi!
Evinde baskın yedi!
3 kadın hırsızlıktan tutuklandı!
3 kadın hırsızlıktan tutuklandı!
Cinayetten aranan zanlı KKTC'de yakalandı
Cinayetten aranan zanlı KKTC'de yakalandı
Uyuşturucuyla yakalandı... Aranan bir kişi daha var!
Uyuşturucuyla yakalandı
Sahte paraya 4’er ay hapis
Sahte paraya 4’er ay hapis

Kendine havalimanı yapıyor!

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’ın kendine özel havaalanı inşa etmeyi planladığı açıklandı. Austin bölgesinin dışında inşa edilmesi planlanan havaalanının kavramsal planlarının onaylandığı bildirilirken, kendisinin ve yöneticilerinin Giga Texas ve Boring Company tesislerine kolay erişim sağlayabilmelerinin amaçlandığı aktarıldı.

02 Ağustos 2022 Salı 10:57
151 Okunma
Kendine havalimanı yapıyor!
banner48

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, kendisinin ve yöneticilerinin Giga Texas ve Boring Company tesislerine kolay erişim sağlayabilmeleri için Austin dışında kendi havaalanını inşa etmeyi planlıyor.

Dailymail’ın haberinde, Austin'in doğusunda, Bastrop yakınlarında bir yerde olacak özel havaalanı için kavramsal planların onaylandığı aktarıldı.

Havaalanının yeri ve ne zaman inşa edileceği açıklanmazken, Musk ve üst düzey yöneticilerini taşıyan özel jetler için bir yer olarak hizmet etmenin yanı sıra, birçoğu Lone Star State'de bulunan şirket yetkilileri tarafından da kullanılabileceği vurgulandı.

SpaceX'in kurucusu Musk, halihazırda 2015 Gulfstream G650 jetiyle seyahatlerini gerçekleştirirken, geçtiğimiz günlerde gelecek yıl teslim edilmek üzere yeni bir özel jet seti sipariş etmişti.

Corona virüs pandemisinin ortaya çıkardığı başka çip olmak üzere yaşanan tedarik sorunları Musk’ın şirketlerindeki üretim çalışmalarını zorlaştırırken, son günlerde sıklıkla Austin bölgelerindeki fabrikalarına seyahat ediyor.

Bölgedeki Austin-Bergstrom Uluslararası Havaalanı ise Giga Texas ve Boring Company tesislerine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Musk’ın kendine özel havaalanı inşa etmek için Çevre Koruma Ajansı'nın yanı sıra Federal Havacılık İdaresi'nden onay alması gerekiyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Savaşta roller değişti... Ukrayna'dan flaş açıklama: Geri alındı!
Savaşta roller değişti... Ukrayna'dan flaş açıklama: Geri alındı!
Sırt çantasında saklanan yiyecekler yüzünden ceza aldı
Sırt çantasında saklanan yiyecekler yüzünden ceza aldı
Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı günde 3 gemi ile sınırlı olacak
Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı günde 3 gemi ile sınırlı olacak










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim