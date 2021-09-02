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Kendisine benzeyen mahkumun yerine geçip hapisten elini kolunu sallayarak kaçtı

ABD’de kadın bir mahkum kendisine çok benzeyen bir başka mahkumun yerine geçerek cezaevinden rahatça kaçtı.

02 Eylül 2021 Perşembe 14:54
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Kendisine benzeyen mahkumun yerine geçip hapisten elini kolunu sallayarak kaçtı

24 yaşındaki Ellen Renay Goble hırsızlık dahil beş ayrı suç nedenyle Missouri eyaletindeki cezaevinde bulunuyordu.

Goble’ın kaçış planı kaldığı hücrenin temizlendiği sırada başka bir hücreye alınmasıyla başladı. Randolph County şerif departmanından Aaron Wilson’ın verdiği bilgiye göre o gün tahliye olması gereken bir mahkum çağırıldı.

Ancak onun yerine ona çok benzeyen Goble çıkış işlemlerini yaptırmaya gitti. Çıkışı yapılacak mahkumun kimlik bilgilerine hakim olan Goble onun adına imza atarak cezaevinden ayrıldı.

Cezaevi yetkilileri diğer mahkumlar bildirene kadar bu ‘kazara yapılan’ tahliyeden haberdar olmadı.

Wilson iki mahkumun fotoğraflarının yan yana konulması durumunda farkın anlaşılamayacağını savunsa da yine de bunun bir mazaret olmayacağını ifade etti. İşe yeni başlayan memurların göz rengi, boyu, kilosu aynı iki mahkumu ayırt edemdiğini söyledi.

Olayla ilgili iç soruşturma başlatılırken Goble’ı bulmak için özel ekip kuruldu.

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Son Güncelleme: 02.09.2021 16:26
Anahtar Kelimeler:
ABDKadın Mahkum
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