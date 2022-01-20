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Kendisine bilerek virüs bulaştıran şarkıcı hayatını kaybetti

Çekya’da halk müziği şarkıcısı Hana Horka (57), bazı kısıtlamalardan muaf olmak amacıyla bilerek corona virüse yakalandıktan sonra sosyal medya hesabından iyileştiğini duyurdu, ancak 2 gün sonra hayatını kaybetti.

20 Ocak 2022 Perşembe 09:30
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Kendisine bilerek virüs bulaştıran şarkıcı hayatını kaybetti
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Çekya'da ünlü müzik gruplarından Asonance'in solisti Hana Horka, corona virüs nedeniyle uygulanan kısıtlamalardan muaf olabilmek için eşi ve oğlunun virüse yakalandığı dönemde kendisine bilerek corona virüs bulaştırdıktan sonra sosyal medya hesabından iyileştiğini duyurdu.

Horka geçtiğimiz pazar günü yaptığı paylaşımında, “Delta mutasyonundan kurtuldum. Çok renkliydi. Yaşasın, artık saunam var, sosyal hayatım var, yüzebileceğim. Yani tiyatro, sauna, konser ve biraz da deniz olacak hayatımda. Hepinize güzel günler dilerim. Hayat benim ve senin için burada" dedi.

Ancak şarkıcı Hana Horka, paylaşımından 2 gün sonra, hayatını kaybetti.

Annesinin ölümüne ilişkin açıklama yapan Jan Rek, “Annem 5 gündür hastaydı. Onun kendisine corona virüs bulaştırdığını ilk başta anlamamıştım. Çünkü kendisini izole etmemişti. Sonradan öğrendim ki babam ve ben virüse yakalandığımızda o da isteyerek virüse yakalanmış. İlk başta bir PCR test yaptırdı ve sonucu negatif çıktı. Sonra hastalandığını anladı ve ikinci bir test yaptırdı, pozitif çıktı. Babam ve ben aşı olduk, hastalığı hafif atlattık. Sadece 3 gün sürdü. Ancak annem aşı olmak istemiyordu. Annemin hastalığı 5 gün sürdü. Kendini iyi hissetmiyordu. Son gün sabah uyandı, üstünü değiştirip yürüyüşe çıktı. Eve geldiğinde sırtının ağrıdığını söyledi. Uzanmasını söyledik ve görünüşe göre 10 dakika içinde hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Rek, annesinin aşı yaptırmamasına rağmen aşılarla ilgili komplo teorilerine inanmadığını vurgulayarak, "Görüşü, aşı olmaktansa corona virüse yakalanma fikrinin daha iyi olduğuydu" dedi.

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