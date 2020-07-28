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Kendisini alıkoyan kişiyi ısırıp komaya sokan kobra, Brezilya'da sosyal medya fenomeni oldu

Isırığı sonucu hayvan kaçakçılığı şebekesini çökerten Naja Kaouthia cinsi kobra yılanını Twitter'da yaklaşık 50 bin kişi takip ediyor

28 Temmuz 2020 Salı 22:12
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Kendisini alıkoyan kişiyi ısırıp komaya sokan kobra, Brezilya'da sosyal medya fenomeni oldu

Brezilya'da bir veterinerlik öğrencisini ısırıp komaya girmesine neden olan kobra yılanı, egzotik hayvan kaçakçılığı şebekesinin ortaya çıkmasını sağladığı için sosyal medya fenomeni oldu.

Asya'ya özgü Naja Kaouthia cinsi kobra yılanı 7 Temmuz'da Brasilia kentinde 22 yaşındaki Pedro Krambeck Lehmkuhl adlı veterinerlik öğrencisini ısırdı.

Zehrin panzehiri ülkede o kadar nadir bulunuyordu ki hastaneye kaldırılan genç için doktorlar Sao Paulo kentinden panzehir getirtti.

Konuyla ilgili yapılan polis soruşturmasında Lehmkuhl'un bir arkadaşına ait iki evde 23 yılan, 3 köpekbalığı, bir müren balığı ve bir tegu kertenkelesi bulundu.

Soruşturma sonucu Brezilya Çevre ve Yenilenebilir Doğal Kaynaklar Enstitüsü'nden (IBAMA) iki görevlinin işine vahşi hayvan kaçakçılığı yapan gruba sahte ithalat belgesi sağladıklarından şüphelenildiği gerekçesiyle son verildi.

6 gün hastanede yattıktan sonra taburcu edilen veterinerlik öğrencisi Lehmkuhl ise 61 bin real (yaklaşık 75 bin TL) para cezasına çarptırıldı. Öğrenci hakkınnda soruşturma sürerken,  Lehmkuhl'un annesi ve üvey babasına da adli işlemlerin icrasını engelleme suçundan yaklaşık 8500 real (11 bin dolar) para cezası verildi.

Twitter'da yaklaşık 50 bin takipçisi var

Lehmkuhl'u ısırması sonrası gencin kanıtları karartmak isteyen bir arkadaşı tarafından terk edildiği AVM'de bulunan yılansa sosyal medya fenomeni oldu.

Naja Kaouthia cinsi yılan adına açılan Twitter hesabının yaklaşık 50 bin takipçisi var.

Yapılan bir paylaşımda "Bir haftadan kısa sürede bana zulmeden kişiden intikamımı aldım, bir hayvan kaçakçısı şebekeyi dağıttım, 16'dan fazla arkadaşımı kurtardım, bir köpekbalığına yardım ettim ve kaçakçıların kalbine korku saldım" dendi.

1,5 metrelik yılanın Brasilia'daki bir hayvanat bahçesine yerleştirildiği ve sağlığının iyi durumda olduğu açıklandı.

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