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Kendisini uyaran yolcuya "Suratın koronavirüse benziyor’’ dedi

Japonya’da uçakta maske takmayan bir yolcu, kendisini uyaran yolcuya "Suratın koronavirüse benziyor’’ deyince hakkında dava açıldı.

16 Aralık 2021 Perşembe 21:17
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Kendisini uyaran yolcuya "Suratın koronavirüse benziyor’’ dedi
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Japonya'da geçtiğimiz şubat ayında Fukuoka Havalimanı'ndan Okinawa'ya giden uçakta maske nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre 67 yaşındaki bir şirket yöneticisi, maskesini düzgün takmaması üzerine uçakta bulunan bir yolcu tarafından uyarıldı.

Maske uyarısına sinirlenen şahıs, kendisini uyaran kadına, "Yüzün korona virüse benziyor" dedi. Olayı polise bildiren yolcunun şikayetinin ardından Fukuoka Savcılığı harekete geçerek iddianame hazırladı.

Fukuoka'da ceza mahkemesinde 24 Kasım'da yapılan duruşmada hakaretle suçlanan sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

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