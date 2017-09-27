Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
101784
ALTIN
147.814
DOLAR
3.5776
STERLİN
4.7877
EURO
4.1945
Dünya'nın düz olduğunu kanıtlamak için para topluyor!
Rap şarkıcısı B.o.B'a göre dünya...
Erken uyanmanın yolları!
Yarın işe dinç başlamak istiyorsanız...
Meme kanseri belirtileri ve tedavisi
Bu belirtilere dikkat!
Hayata pozitif bakanlar mutlu yaşlı oluyorlar
Hayata pozitif bakanlar mutlu yaşlı...
'Günde bir avuç ceviz hafızayı güçlendiriyor'
Bu güne kadarki en kapsamlı...

Kendisiyle evlenen kadın balayına çıktı

“Şimdi evlilik müessesinde kendi kendimden sorumluyum ve çok mutluyum"

27 Eylül 2017 Çarşamba 14:28
Kendisiyle evlenen kadın balayına çıktı

İtalya'da 40 yaşında bir kadın kendisiyle nikah kıyarak 'yalnız gelin' unvanını kazandı.

Kuzey İtalya'nın Lissona kasabasında bir spor salonunda hocalık yapan 40 yaşındaki Laura Mesi evlenebileceği bir erkek bulamayınca kendisiyle evlenme kararı aldı.

Toplam 10 bin Euro harcayan Mesi, gelinlik giyerek 70 davetli önünde bir dostuna nikahını kıydırdı.

CNN Türk'ten Reha Erus'un haberine göre, tek başına nikah şekeri dağıtan, pasta kesen, düğün yemeği veren Laura Mesi çarpıcı gelinliği ve çiçeği ile dikkatlari çekti.

Kendi kendisiyle evlenen İtalyan kadın daha sonra yine tek başına balayına çıktı.

Mesi tek nikahı için "Bu yaşıma geldim hala Mavi Prensimi bulamadım. Çaresiz kalınca kendimle evlenme kararı aldım. Bunun için de bir düğün yapmam gerekiyordu. Her şeyi yasal nikaha göre düzenledim. Nedimelerim bile oldu. Şimdi evlilik müessesinde kendi kendimden sorumluyum ve çok mutluyum" diye konuştu.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya'nın düz olduğunu kanıtlamak için para topluyor!
Dünya'nın düz olduğunu kanıtlamak için para topluyor!
Mahkeme tecavüz cezasını bozdu: 'Cılız bir hayır, evet demek olabilir'
Mahkeme tecavüz cezasını bozdu: 'Cılız bir hayır, evet demek olabilir'
Irak, İran'a askeri heyet gönderiyor!
Irak, İran'a askeri heyet gönderiyor!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim