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“Kenevirle yapılacak çalışmalar gelecekte önemli yer tutacak”

Geleneksel sigara satışından uzaklaşmaya çalışan Britanya’nın en büyük tütün firması olan British American Tobacco (BAT), marihuanayı geleceğin bir parçası olarak görüyor. 

28 Temmuz 2021 Çarşamba 16:08
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“Kenevirle yapılacak çalışmalar gelecekte önemli yer tutacak”

Britanya’nın en büyük tütün firması olan British American Tobacco (BAT), geleneksel sigara satışından uzaklaşmaya çalışırken, marihuanayı geleceğin parçası olarak görüyor. 

Britanya’nın dev tütün firması, geçtiğimiz aylarda Kanadalı medikal marihuana üreticisi Organigram’dan hisse satın almış, yetişkinler için araştırmak üzere, kenevir içindeki psikoaktif etkisi olmayan cannabidiol maddesine odaklanan anlaşma da imzalamıştı. 

British American Tobacco (BAT) şirketinin patronu Jack Bowles, yaptığı açıklamada nikotin dışındaki ürünlerdeki gelişmelerin, gelecekte büyümelerine kaynak olabileceğini kaydederken, kenevir içindeki cannabidiol maddesinden elektronik sigara yapımı ile ilgili çalışmalar yürüttüklerini aktardı. 

Bowles, marihuanayla yapılacak çalışmaların gelecekte önemli yer tutacağını, asıl zorluğun nikotinli ürünlerdeki zararı en aza indirgemek ve insanları değişime ikna edebilmenin olduğunu belirtti. 

Britanyalı tütün devinin gelirlerinin, üçte birinden fazlasını elektronik sigara ürünlerinden elde ederken, bu seneki geliri 12 milyar sterlini aştı. 

Son Güncelleme: 28.07.2021 16:58
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