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Kenya'da bir kentte tüm kız öğrencilere okula başlamadan önce zorunlu hamilelik testi

Kenya'nın Narok kentinde bu hafta orta okula başlayacak tüm kız çocukları, sünnetli olup olmadıklarını anlamak için muayene edilecek. Ayrıca çocuklara hamilelik testi yaptırma zorunluluğu getirildi.

05 Ocak 2019 Cumartesi 15:19
Kenya'da bir kentte tüm kız öğrencilere okula başlamadan önce zorunlu hamilelik testi

Bazı insan hakları kuruluşları, hükümetin çocuk hamilelikleri ve 2011'de yasaklanan kız sünnetini önleme çabalarını olumlu karşılamalarına rağmen, bu yöntemin mağdurların mahremiyet haklarını ihlal edeceği uyarısında bulundu.

Narok Valisi George Natembeya'nın açıklamasına göre, okula başlayacak tüm kız çocukları muayane için yerel hastanelere sevk edilecek.

Sünnet olduğu belirlenen kız çocukları polise ifade verecek. Hamile olduğu anlaşılan çocuklar da, kimden hamile kaldıklarını açıklamak zorunda olacak.

HER 10 KADINDAN 4'Ü ÇOCUK YAŞTA HAMİLE KALIYOR

Narok, Kenya'da kız sünnetinin ve çocuk hamileliklerinin en yaygın olduğu kent. 2014'te yayımlanan resmi bir rapora göre kentteki her 10 kızdan dördü, çocuk yaşta hamile kalıyor.

Kentte 15-49 yaş arasındaki her 5 kız çocuğundan ya da kadından birinin sünnetli olduğu tahmin ediliyor.

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Kenya'daki insan hakları kuruluşları zorunlu sünnet muayenesi ve hamilelik testlerinin kız çocukları için aşağılayacağı olduğunu belirterek sorunun köküne inilmesi çağrısında bulundu.

Kız sünnetine karşı kampanya yürüten EqualityNow adlı kuruluştan FeleisterGtonga, "Kız sünnetlerinde dava açılamamasının en büyük nedeni kanıt yetersizliği. Sünnet edilmiş kızlar birer kanıt değil" dedi.

İngiliz Guardian gazetesine konuşan Gitonga "Hükümetin çabalarını takdirle karşılıyoruz ama çocukların mahremiyet haklarına saygılı bir strateji geliştirmeliyiz. Ayrıca çocuklardan toplanacak bu verilerle ne yapacağımızı bildiğimizden emin olmalıyız" diye konuştu.

Kenya'nın Daily Nation gazetesine konuşan snedika lideri Charles Ng'eno da "Direktif öğretmenlerin görev ve sorumluluk alanına girmiyor, bu nedenle emri gözardı edebilirler" dedi.

'ÇOCUKLARI DAHA FAZLA MAĞDUR EDECEĞİZ'

FeleisterGtonga, zorunlu muayene ve testlerin kız çocukların mağduriyetini daha da artıracağını belirterek şunları söyledi:

"Kızlar sünnet edildikten sonra kadınla geçmiş olarak kabul ediliyor. Her türlü mağduriyet de bu noktadan sonra başlıyor. Kendilerinden büyük adamlarla ilişkiye girmeleri normal kabul ediliyor. Yoksulluk ve kadınlara yönelik şiddeti önlemeden çocuk hamileliklerini durdurmak mümkün değil. Kardeşlerini okutabilmek için seks işçiliği yapan kız çocukları var. Hamile kaldığı için kimseyi cezalandıramazsınız."

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KenyaKız öğrencilerHamilelik TestiHaber
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