Kenya'da Eş-Şebab polise saldırdı

Kenya'nın Lamu eyaletinde Eş-Şebab örgütünün son günlerde düzenlediği terör saldırının ardından bölgede yaşayan yüzlerce aile evlerini terk etmeye başladı.



Somali sınırındaki kıyı eyaletinde Eş-Şebab mensuplarının geçen hafta pazar günü İshakani köyünü basarak bir polis karakolunu yakmasının ardından çok sayıda köy sakini bölgeden kaçmaya başladı.



AA muhabirine konuşan ve güvenlik gerekçesiyle ismini vermek istemeyen bir kişi, Eş-Şebab üyelerinin köye kendi bayraklarını diktiklerini belirtti.



Birçok kişinin civardaki ormanda örgüt mensuplarını gördüklerini ifade eden köy sakini, "Örgüt üyeleri, Kenya askerleriyle hareket etmememizi, onlara bilgi vermememizi söyledi. Korkudan herkes köyden kaçıyor." dedi.



Lamu eyaletinde iki gün önce örgüt üyelerinin polisin eskortluk ettiği sivilleri taşıyan bir otobüs konvoyuna düzenlediği terör saldırısında 1 sivil ölmüş, 5 polis memuru yaralanmıştı.



Eş-Şebab saldırıları dolayısıyla Lamu eyaletinin birçok bölgesinde okul ve sağlık ocağı gibi devlet binaları geçici kapatıldı.



TERÖR SORUNUNA ULUSAL STRATEJİ ÖNERİSİ



Güvenlik uzmanı ve emekli ordu komutanı Simiyu Werunga, AA muhabirine yaptığı açıklamada, örgütün uzun süredir Lamu'da varlığını sürdürmesinin, bölgedeki operasyonlardan sorumlu terörle mücadele birimleri arasındaki iş birliğinin zayıf olmasından kaynaklandığını söyledi.



Werunga, terör sorununun çözülmesi için ulusal bir strateji belirlenmesi gerektiğinin altını çizdi.



Öte yandan, bölgede art arda yaşanan saldırıların ardından Kenya ordusu Eş-Şebab üyelerini yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı. Lamu eyaleti emniyet yetkilisi Joseph Kanyiri, eyalette uzun süredir devam eden saldırılar nedeniyle hükümeti suçladı.



Kenya, zaman zaman kuzey doğusundaki Somali'de faaliyet gösteren terör örgütü Eş-Şebab'ın saldırılarına maruz kalıyor. Somali sınırına yakın Lamu eyaleti ise son yıllarda Eş-Şebab tarafından en fazla saldırıların yapıldığı yerler arasında bulunuyor.



Kenya'nın kuzeydoğusundaki Garissa'da 2 Nisan 2015'te Garissa Üniversitesine örgüt üyelerince düzenlenen saldırıda çoğu öğrenci 148 kişi hayatını kaybetmişti.



Eş-Şebab, 2011'de Afrika barış gücü çerçevesinde Somali'ye gönderdiği askerlerini geri çekmemesi durumunda Kenya'da da terör saldırıları gerçekleştireceği tehdidinde bulunuyordu.