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Kerbela’daki gösteriler’de 18 kişi öldü

Irak’ın Kerbela kentinde güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesi sonucu 18 kişi öldü, 800’den fazla kişi yaralandı.

29 Ekim 2019 Salı 14:13
Kerbela’daki gösteriler’de 18 kişi öldü

Irak’ın Kerbela kentinde dün akşam güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesi sonucu 18 kişinin öldüğü, 800’den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Haklar Komiserliği üyesi Ali Beyatlı yaptığı yazılı açıklamada, “Kerbela’daki aktivist ve hükümete bağlı olmayan taraflardan gelen bilgilere göre, pazartesi akşamı gösterilerde 18 kişi öldü, 800’den fazla kişi de yaralandı.” bilgisini verdi.
Güvenlik güçleri, Kerbela’da dün yapılan gösterilere müdahale etmişti. Irak güçlerinin Kerbela’daki protestoculara müdahalesine dair bazı görüntüler sosyal medyada da yayınlanmıştı.
Kerbela Valisi Nusayf Turayhi ise Kerbela’daki askeri komutanlarla yaptığı basın toplantısında, kentteki göstericiler arasında ölenin olmadığını iddia etmişti.

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Haklar Komiserliğinin verilerine göre, Bağdat, orta ve güney kentlerde 25 Ekim’de başlayan gösterilerde ölü sayısı 92’ye yükselmiş oldu.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim’de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere cuma günü tekrar başlamıştı.

AA/EMT

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Anahtar Kelimeler:
KERBELA
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